Decretan feriado para el viernes 12 de diciembre y habrá fin de semana largo: a qué se debe

El Gobierno bonaerense decretó un nuevo feriado para el viernes 12 de diciembre, que permitirá a muchos disfrutar de un fin de semana largo

A esta altura del año, los días libres son preciados, y el feriado del 12 de diciembre en la Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires llega como un alivio perfecto antes de las Fiestas.

El nuevo asueto permitirá que muchos trabajadores del sector público disfruten un fin de semana largo inesperado, ideal para una escapada o un descanso rápido.

Aunque no es un feriado nacional, localidades como La Invencible La Invencible y La Niña La Niña celebrarán su jornada festiva, dando origen al día no laborable.

Para quienes trabajan en el sector privado, quedará a criterio de cada empleador definir si se adhiere al asueto

Aunque no será un día no laborable para todo el país, miles de personas podrán beneficiarse de este descanso extra justo antes de las Fiestas. Por tratarse de un viernes, muchas personas podrán anexarlo al sábado y domingo, lo que crea un pequeño fin de semana largo perfecto para una escapada o para adelantar preparativos navideños.



mate ruta Por qué será feriado el viernes 12 de diciembre y quiénes tienen fin de semana largo El feriado del viernes 12 de diciembre no será de alcance nacional, sino que regirá exclusivamente para la Provincia de Buenos Aires, y particularmente para el sector público. Los trabajadores del sector privado deberán aguardar la decisión de cada empleador para saber si se adherirán al asueto.

Este día fue declarado festivo debido a dos celebraciones locales:

La Invencible (partido de Salto): celebra su día patronal en honor a la Virgen de Guadalupe.

La Niña (partido de Nueve de Julio): conmemora un nuevo aniversario de su fundación. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.