Confirmado: estas localidades de Buenos Aires tendrán feriado en diciembre 2025

La provincia de Buenos Aires tendrá más de 40 feriados locales en diciembre, además de los nacionales.
Cada municipio define sus días no laborables según celebraciones propias.
Los feriados pueden afectar la actividad comercial, escolar y de servicios.
Diciembre es un mes propicio para viajes cortos y escapadas dentro de la provincia.
La confirmación de nuevos Feriados locales en la provincia de Buenos Aires vuelve a despertar el interés de miles de vecinos y trabajadores que buscan organizar su agenda de fin de año con mayor anticipación. Diciembre suele ser un mes atravesado por celebraciones, viajes y cierres de actividades, y cada jornada no laborable puede marcar una diferencia clave en la planificación personal y familiar.
En este escenario, distintas localidades bonaerenses contarán con un día feriado propio durante diciembre de 2025, en general vinculado a aniversarios fundacionales o celebraciones patronales. La noticia ya genera consultas sobre qué ciudades están incluidas y cómo funciona la adhesión del sector privado.
Cómo serán los feriados de las localidades de Buenos Aires en diciembre 2025