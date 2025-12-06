Confirmado: estas localidades de Buenos Aires tendrán feriado en diciembre 2025

Si bien no se trata de asuetos de alcance provincial o nacional, sí impactan de manera directa en la rutina de cada distrito.

Los últimos Feriados antes que termine el 2025

La confirmación de nuevos Feriados locales en la provincia de Buenos Aires vuelve a despertar el interés de miles de vecinos y trabajadores que buscan organizar su agenda de fin de año con mayor anticipación. Diciembre suele ser un mes atravesado por celebraciones, viajes y cierres de actividades , y cada jornada no laborable puede marcar una diferencia clave en la planificación personal y familiar.

Cómo son los feriados que tendrán los partidos de la provincia de Buenos Aires en diciembre 2025

En este escenario, distintas localidades bonaerenses contarán con un día feriado propio durante diciembre de 2025, en general vinculado a aniversarios fundacionales o celebraciones patronales. La noticia ya genera consultas sobre qué ciudades están incluidas y cómo funciona la adhesión del sector privado.

Pigüé (Saavedra) – Aniversario fundacional

5 de diciembre

Blaquier (Florentino Ameghino) – Aniversario fundacional

Juan Antonio Pradere (Patagones) – Aniversario fundacional

6 de diciembre

Punta Indio – Aniversario fundacional

7 de diciembre

Paraje Energía (Necochea) – Aniversario fundacional

8 de diciembre – Patronales y fundacionales

General Belgrano – Patronal

Lincoln – Patronal

General Madariaga – Aniversario fundacional

Tres Lomas – (11/12) pero suele celebrarse en fechas correlativas

Patricios (Nueve de Julio) – Patronal

Guerrico (Pergamino) – Patronal

Labardén (General Guido) – Patronal

General Guido – Patronal

Rawson (Chacabuco) – Patronal

Juan Bautista Alberdi (Leandro N. Alem) – Patronal

9 de diciembre

Triunvirato (Lincoln) – Aniversario fundacional

11 de diciembre

Tres Lomas – Aniversario fundacional

Balneario Marisol (Coronel Dorrego) – Aniversario fundacional

12 de diciembre

La Niña (Nueve de Julio) – Aniversario fundacional

La Invencible (Salto) – Patronal

13 de diciembre

Pipinas (Punta Indio) – Aniversario fundacional

Luján del Río (Punta Indio) – Aniversario fundacional

Juan Cousté (Villarino) – Aniversario fundacional

14 de diciembre

Faro (Coronel Dorrego) – Aniversario fundacional

16 de diciembre

Azul – Aniversario fundacional

Cardenal Cagliero (Patagones) – Aniversario fundacional

17 de diciembre

Saavedra (Saavedra) – Aniversario fundacional

18 de diciembre

San Fernando – Aniversario fundacional

General San Martín – Aniversario fundacional

Facundo Quiroga (Nueve de Julio) – Aniversario fundacional

Uribelarrea (Cañuelas) – Aniversario fundacional

20 de diciembre

Rojas – Aniversario fundacional

21 de diciembre

Pila – Aniversario fundacional

22 de diciembre

Lezama – Aniversario fundacional

Tordillo – Aniversario fundacional

23 de diciembre

Vieytes (Magdalena) – Aniversario fundacional

Las Marianas (Navarro) – Aniversario fundacional

27 de diciembre

Junín – Aniversario fundacional

Dufaur (Saavedra) – Aniversario fundacional

28 de diciembre

Hurlingham – Aniversario fundacional

29 de diciembre

Coronel Dorrego – Aniversario fundacional

Labardén (General Guido) – Aniversario fundacional

30 de diciembre

San Vicente – Aniversario fundacional

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.