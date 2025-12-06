6 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Confirmado: estas localidades de Buenos Aires tendrán feriado en diciembre 2025

Si bien no se trata de asuetos de alcance provincial o nacional, sí impactan de manera directa en la rutina de cada distrito.

Por
Los últimos Feriados antes que termine el 2025

Los últimos Feriados antes que termine el 2025

  • La provincia de Buenos Aires tendrá más de 40 feriados locales en diciembre, además de los nacionales.
  • Cada municipio define sus días no laborables según celebraciones propias.
  • Los feriados pueden afectar la actividad comercial, escolar y de servicios.
  • Diciembre es un mes propicio para viajes cortos y escapadas dentro de la provincia.

La confirmación de nuevos Feriados locales en la provincia de Buenos Aires vuelve a despertar el interés de miles de vecinos y trabajadores que buscan organizar su agenda de fin de año con mayor anticipación. Diciembre suele ser un mes atravesado por celebraciones, viajes y cierres de actividades, y cada jornada no laborable puede marcar una diferencia clave en la planificación personal y familiar.

Es importante revisar cuáles son estos días de descanso para poder planificar mejor un fin de año que suele ser intenso.
Te puede interesar:

Cómo son los feriados que tendrán los partidos de la provincia de Buenos Aires en diciembre 2025

En este escenario, distintas localidades bonaerenses contarán con un día feriado propio durante diciembre de 2025, en general vinculado a aniversarios fundacionales o celebraciones patronales. La noticia ya genera consultas sobre qué ciudades están incluidas y cómo funciona la adhesión del sector privado.

Cómo serán los feriados de las localidades de Buenos Aires en diciembre 2025

-calendario almanaque feriados

1 de diciembre – Aniversarios fundacionales

  • Zavalía (General Viamonte)
  • Nueva Plata (Pehuajó)
  • Ghünter (General Pinto)
  • Carlos María Naón (Nueve de Julio)
  • Carabelas (Rojas)

2 de diciembre – Aniversarios fundacionales

  • Villa Serrana – La Gruta (Tornquist)
  • Aparicio (Coronel Dorrego)
  • Irene (Coronel Dorrego)
  • San Román (Coronel Dorrego)

4 de diciembre

  • Pigüé (Saavedra) – Aniversario fundacional

5 de diciembre

  • Blaquier (Florentino Ameghino) – Aniversario fundacional
  • Juan Antonio Pradere (Patagones) – Aniversario fundacional

6 de diciembre

  • Punta Indio – Aniversario fundacional

7 de diciembre

  • Paraje Energía (Necochea) – Aniversario fundacional

8 de diciembre – Patronales y fundacionales

  • General Belgrano – Patronal
  • Lincoln – Patronal
  • General Madariaga – Aniversario fundacional
  • Tres Lomas – (11/12) pero suele celebrarse en fechas correlativas
  • Patricios (Nueve de Julio) – Patronal
  • Guerrico (Pergamino) – Patronal
  • Labardén (General Guido) – Patronal
  • General Guido – Patronal
  • Rawson (Chacabuco) – Patronal
  • Juan Bautista Alberdi (Leandro N. Alem) – Patronal

9 de diciembre

  • Triunvirato (Lincoln) – Aniversario fundacional

11 de diciembre

  • Tres Lomas – Aniversario fundacional
  • Balneario Marisol (Coronel Dorrego) – Aniversario fundacional

12 de diciembre

  • La Niña (Nueve de Julio) – Aniversario fundacional
  • La Invencible (Salto) – Patronal

13 de diciembre

  • Pipinas (Punta Indio) – Aniversario fundacional
  • Luján del Río (Punta Indio) – Aniversario fundacional
  • Juan Cousté (Villarino) – Aniversario fundacional

14 de diciembre

  • Faro (Coronel Dorrego) – Aniversario fundacional

16 de diciembre

  • Azul – Aniversario fundacional
  • Cardenal Cagliero (Patagones) – Aniversario fundacional

17 de diciembre

  • Saavedra (Saavedra) – Aniversario fundacional

18 de diciembre

  • San Fernando – Aniversario fundacional
  • General San Martín – Aniversario fundacional
  • Facundo Quiroga (Nueve de Julio) – Aniversario fundacional
  • Uribelarrea (Cañuelas) – Aniversario fundacional

20 de diciembre

  • Rojas – Aniversario fundacional

21 de diciembre

  • Pila – Aniversario fundacional

22 de diciembre

  • Lezama – Aniversario fundacional
  • Tordillo – Aniversario fundacional

23 de diciembre

  • Vieytes (Magdalena) – Aniversario fundacional
  • Las Marianas (Navarro) – Aniversario fundacional

27 de diciembre

  • Junín – Aniversario fundacional
  • Dufaur (Saavedra) – Aniversario fundacional

28 de diciembre

  • Hurlingham – Aniversario fundacional

29 de diciembre

  • Coronel Dorrego – Aniversario fundacional
  • Labardén (General Guido) – Aniversario fundacional

30 de diciembre

San Vicente – Aniversario fundacional

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados

Cuáles son todos los feriados que tendrá Buenos Aires en diciembre 2025

Ya están decretados los feriados de diciembre 2025, los últimos del año.

Confirman que será feriado este jueves 4 de diciembre de 2025: qué se celebra

El mes de diciembre llega con muchos feriados extraordinarios.

Confirmado: será feriado este miércoles 3 de diciembre en 2025

El martes 2 de diciembre de 2025 será feriado para miles de personas en distintas localidades del país

Confirman que será feriado el martes 2 de diciembre en 2025: a qué se debe y a quiénes alcanza

El Día de la Virgen, un día extra de descanso.

Se extiende el fin de semana: será feriado este lunes 1 de diciembre en 2025

Varios podrán tener otro fin de semana extendido gracias a un nuevo feriado.

¿Feriado el viernes 5 de diciembre? El fin de semana largo que nadie esperaba

Rating Cero

La película Troll 2 estrenada recientemente en Netflix.
play

Netflix lanzó la segunda parte de una historia con mucha acción y fantasía y es de lo más visto: cuál es la trama de Troll 2

Su aparición generó comentarios y reactivó un viejo conflicto mencionado por Maxi López.

La impresionante transformación de Wanda Nara: un cambio de look que se nota

El músico ofreció una durísima reflexión sobre la actualidad política argentina.
play

El Indio Solari cruzó al gobierno de Javier Milei y lo comparó con el menemismo: "Te están cagando en la nariz"

Lali estrenó su documental en Netflix y se posicionó como lo más visto en Argentina.
play

Lali Espósito estrenó su documental en Netflix y ya es número 1 de Argentina

Valentino y Bastián juegan en las inferiores de River Plate.

El negocio que une a la familia: revelaron cuál es el emprendimiento de los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson

Las Películas de Netflix que están en el Top a nivel mundial
play

Esta película está basada en una novela oriental y llegó a Netflix: de cuál se trata y por qué es furor

últimas noticias

En Córdoba hay unas salinas que destacan a nivel mundial por su belleza natural.

Turismo en Córdoba: las salinas que se destacan a nivel mundial

Hace 8 minutos
Leandro Paredes sorprendió con un outfit de gala.

El look de Leandro Paredes: un traje de inspiración oriental que marcó tendencia

Hace 9 minutos
Milei planea viajar a Noruega.

Milei viaja a Noruega para acompañar a Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

Hace 17 minutos
Este exfutbolista jugó el Mundial de Brasil 2014 con la Selección argentina.

Jugó en la Selección Argentina, no aguantó las críticas y le dijo chau al fútbol

Hace 19 minutos
play

Llegaron los aviones F-16 a la Ciudad de Buenos Aires

Hace 30 minutos