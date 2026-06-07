Este feriado no es nacional pero alcanza a varias localidades en junio 2026: de cuál se trata

Conocé qué distritos estarán alcanzados por la medida y cuáles son los feriados que restan en el calendario nacional.

Este feriado no es nacional pero alcanza a varias localidades en junio 2026

Este feriado no es nacional pero alcanza a varias localidades en junio 2026 : ocho distritos bonaerenses tendrán una jornada no laborable el 16 de junio por fiestas patronales y aniversarios fundacionales, ¿de cuál se trata?.

Cuándo son los días no laborables y los feriados que se mueven en junio 2026

Mientras millones de argentinos esperan los próximos fines de semana largos, un grupo de localidades de la provincia de Buenos Aires contará con un asueto especial el martes 16 de junio de 2026.

Aunque no se trata de una fecha incluida dentro del calendario nacional, la medida impactará en trabajadores, docentes y estudiantes de distintos municipios bonaerenses por la celebración de fiestas patronales y aniversarios fundacionales.

El martes 16 de junio fue declarado día no laborable en varias localidades de la provincia de Buenos Aires como parte del calendario de feriados locales. La jornada permitirá la realización de actos institucionales, celebraciones religiosas y actividades culturales vinculadas a la historia de cada comunidad.

Las localidades alcanzadas por la medida son:

General Madariaga.

Pila.

Coronel Charlone.

Loma Verde.

Cañada Seca.

Carlos María Naón.

Vedia.

Mar Chiquita.

En siete de estos casos se celebrarán fiestas patronales, mientras que Mar Chiquita conmemorará un nuevo aniversario fundacional. La medida alcanzará principalmente a:

Trabajadores de la administración pública.

Docentes.

Estudiantes.

Empleados de actividades que adhieran a la disposición municipal.

Debido a la cercanía con el feriado nacional del 15 de junio, algunos vecinos podrán disfrutar de cuatro días consecutivos sin actividad laboral o escolar.

La Caleta - Mar Chiquita Turismo Mar Chiquita

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

Los feriados con fines turísticos son definidos cada año por el Gobierno nacional para fomentar la actividad turística y extender los fines de semana largos. En 2026 complementan algunas fechas patrias para impulsar el movimiento económico y turístico en todo el país.