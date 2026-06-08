Cuál es la provincia que tendrá un feriado extra en junio 2026

Mientras el calendario nacional contempla dos asuetos durante este mes, una jurisdicción tendrá una jornada adicional de descanso. Conocé de cuál se trata y cómo quedará su semana laboral.

¿Cuál es la provincia que tendrá un feriado extra en junio de 2026?.

Mientras gran parte del país tendrá dos asuetos durante este mes, un distrito sumará una jornada adicional de descanso y contará con una semana laboral reducida. ¿Cuál es la provincia que tendrá un feriado extra en junio de 2026?

Este feriado no es nacional pero alcanza a varias localidades en junio 2026: de cuál se trata

El sexto mes del año llega con dos feriados nacionales que permitirán disfrutar de un fin de semana largo y de una nueva jornada conmemorativa. Sin embargo, una provincia argentina contará con un beneficio adicional que le permitirá sumar un día extra de descanso.

Se trata de una jurisdicción, donde las celebraciones vinculadas a la figura del General Martín Miguel de Güemes otorgarán una jornada adicional para parte de la población.

Además del feriado nacional trasladado al lunes 15 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, la provincia de Salta tendrá un feriado local el miércoles 17 de junio . La fecha coincide con el aniversario del fallecimiento del prócer salteño, considerado una figura clave en las guerras por la Independencia argentina y el primer gobernador de la provincia.

Según la normativa provincial vigente, la administración pública no prestará servicios durante esa jornada, mientras que para gran parte del sector privado será considerada como día no laborable. Gracias a esta disposición, los salteños tendrán una semana con menos días hábiles. Los días laborables serán:

Martes 16 de junio.

Jueves 18 de junio.

Viernes 19 de junio.

salta

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

En Argentina, los días no laborables con fines turísticos (conocidos como "puentes turísticos") confirmados para 2026 son:

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre (El Destape)

Gracias a estas fechas, se forman los siguientes fines de semana largos: