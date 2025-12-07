Último fin de semana largo del año: por qué es feriado el 8 de diciembre Según el calendario oficial de feriados de 2025, diciembre ofrece la última oportunidad para disfrutar de un fin de semana extendido. Por + Seguir en







Con el año 2025 acercándose a su fin, muchos argentinos se preguntan si queda algún fin de semana largo para planificar una escapada o simplemente relajarse en casa. La buena noticia es que diciembre reserva un período de descanso prolongado, que se suma a la inamovible celebración de Navidad. Este receso ya está delineado por el calendario oficial de feriados y las leyes vigentes, ofreciendo una última pausa significativa antes del inicio del nuevo año.

La expectativa se centra en el próximo fin de semana largo de diciembre de 2025. Este se conforma por el asueto del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. Este año, la fecha cae un lunes, lo que da paso a un descanso extendido de tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Este formato permite una pausa anticipada en el último mes del año, ideal tanto para actividades recreativas como para la preparación de las Fiestas.

Qué se celebra el feriado del 8 de diciembre en 2025 El 8 de diciembre es un feriado nacional inamovible en la Argentina, incluido en el listado de los asuetos de la ley 27.399, conocida como la “Ley de Establecimiento de feriados y fines de semana largos”. En esta fecha se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. Esta celebración es de gran significado para el catolicismo, ya que festeja el dogma que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Esta doctrina fundamental busca resaltar valores de fe, empatía y caridad, representados en la figura de la Virgen María, adorada como la madre de Jesucristo, nacido según la tradición por obra del Espíritu Santo a través de la intercesión divina. La fecha subraya la creencia de que María de Nazaret, la madre de Jesús, fue concebida libre de pecados.

Además de su relevancia religiosa, esta jornada es tradicionalmente el día en que se arma el árbol de Navidad en los hogares argentinos. Este acto marca el inicio oficial de la temporada navideña, infundiendo un espíritu festivo y preparando el ambiente para las celebraciones venideras.

Lazo en el árbol de navidad 2 Freepik Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

