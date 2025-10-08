Qué se celebra el viernes 10 de octubre y por qué será feriado en 2025

El mes de octubre de 2025 traerá un nuevo fin de semana largo con motivo del feriado del viernes 10, una fecha que ya genera expectativas entre trabajadores, turistas y sectores vinculados al comercio. La jornada fue oficialmente incorporada al calendario nacional y promete impactar tanto en la organización laboral como en las actividades recreativas y económicas del país.
Por otro lado, lo que muchos no saben es que ese mismo día también se festejarán celebraciones locales, permitiendo un descanso extendido para varios trabajadores de distintos puntos del país. El viernes próximo se perfila así como una jornada de reflexión, descanso y encuentro.
El viernes 10 de octubre fue establecido como día no laborable, lo que generará un fin de semana largo con impacto positivo en el turismo interno, la gastronomía y los servicios.
La medida se relaciona con la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que invita a la reflexión sobre la historia y las identidades que conforman el país.
Además, ese mismo día también será feriado local en Oriente (partido de Coronel Dorrego), en homenaje al aniversario fundacional de la localidad.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
Feriados inamovibles
- 1° de enero: Año Nuevo.
- 3 y 4 de marzo: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- 18 de abril: Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
- 12 de octubre: Día de la Raza
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)
Feriados con fines turísticos
- 2 de mayo
- 15 de agosto
- 21 de noviembre