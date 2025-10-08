Qué se celebra el viernes 10 de octubre y por qué será feriado en 2025 Distintos organismos y provincias preparan actividades alusivas a la fecha, con propuestas educativas y culturales que ponen el acento en la memoria y el respeto. Por







El mes de octubre de 2025 traerá un nuevo fin de semana largo con motivo del feriado del viernes 10, una fecha que ya genera expectativas entre trabajadores, turistas y sectores vinculados al comercio. La jornada fue oficialmente incorporada al calendario nacional y promete impactar tanto en la organización laboral como en las actividades recreativas y económicas del país.

Por otro lado, lo que muchos no saben es que ese mismo día también se festejarán celebraciones locales, permitiendo un descanso extendido para varios trabajadores de distintos puntos del país. El viernes próximo se perfila así como una jornada de reflexión, descanso y encuentro.

Por qué es feriado el viernes 10 de octubre en 2025 y qué otra particularidad tiene feriado Se extiende el fin de semana largo: habrá feriado el miércoles 5 de marzo en 2025.

El viernes 10 de octubre fue establecido como día no laborable, lo que generará un fin de semana largo con impacto positivo en el turismo interno, la gastronomía y los servicios.

La medida se relaciona con la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que invita a la reflexión sobre la historia y las identidades que conforman el país.

Además, ese mismo día también será feriado local en Oriente (partido de Coronel Dorrego), en homenaje al aniversario fundacional de la localidad. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre