Decretan feriado para el martes 20 de enero en 2026: a qué se debe y quiénes lo disfrutarán

- Enero suele generar consultas porque muchas personas buscan anticiparse a posibles feriados o días no laborables para organizar su trabajo y descanso.
- En la Provincia de Buenos Aires, no todos los días no laborables tienen alcance general, ya que algunos dependen de la jurisdicción local.
- La mayoría de los días no laborables locales están asociados a aniversarios fundacionales, fiestas patronales o fechas históricas de cada ciudad.
- Conocer el alcance real de estas jornadas es clave para evitar confusiones y planificar con tiempo actividades laborales, educativas y personales.
Al comenzar enero de 2026, quienes viven o trabajan en la Provincia de Buenos Aires suelen preguntarse cuáles son los feriados y días no laborables que impactan durante el mes, especialmente porque algunos descansos pueden generar fines de semana largos o días de pausa en el calendario laboral.
Sin embargo, más allá del calendario nacional, la Provincia de Buenos Aires incorpora días adicionales que pueden ser días no laborables según la jurisdicción, y que no necesariamente aplican a todos los habitantes o trabajadores por igual. Estos días responden a celebraciones fundacionales, patronales o conmemoraciones históricas propias de determinadas localidades dentro de la provincia.
Por qué será feriado el 20 de enero en 2026
Este lunes 20 de enero hay un feriado especial en una localidad de la provincia de Buenos Aires que conforma un fin de semana largo. Se trata de Felipe Solá, que se encuentra en el partido de Puán. El asueto se estableció allí por la conmemoración del aniversario fundacional, por el cual cumple 117 años. En ese sentido, el gobierno bonaerense estableció que los empleados del Banco Provincia y de la administración pública en esta zona tendrán un día de descanso extra el fin de semana.
Así lo determinó la resolución 614/2024, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Esta normativa detalla el listado de las fechas no laborables de enero en distintos puntos de la provincia, que incluye a Felipe Solá (Puán). También indica que son “feriados optativos” para la industria, el comercio y restantes actividades. Esto quiere decir que queda a discreción del empleador si será un día de descanso o no.