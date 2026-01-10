10 de enero de 2026 Inicio
Decretan feriado para el martes 20 de enero en 2026: a qué se debe y quiénes lo disfrutarán

Conocer qué días corresponden en este mes y quiénes pueden disfrutarlos resulta esencial para planificar actividades, servicios y momentos de descanso.

Este lunes 20 de enero hay un feriado especial en una localidad de la provincia de Buenos Aires que conforma un fin de semana largo. Se trata de Felipe Solá, que se encuentra en el partido de Puán. 

  • Enero suele generar consultas porque muchas personas buscan anticiparse a posibles feriados o días no laborables para organizar su trabajo y descanso.
  • En la Provincia de Buenos Aires, no todos los días no laborables tienen alcance general, ya que algunos dependen de la jurisdicción local.
  • La mayoría de los días no laborables locales están asociados a aniversarios fundacionales, fiestas patronales o fechas históricas de cada ciudad.
  • Conocer el alcance real de estas jornadas es clave para evitar confusiones y planificar con tiempo actividades laborales, educativas y personales.

Al comenzar enero de 2026, quienes viven o trabajan en la Provincia de Buenos Aires suelen preguntarse cuáles son los feriados y días no laborables que impactan durante el mes, especialmente porque algunos descansos pueden generar fines de semana largos o días de pausa en el calendario laboral.

Enero es un mes que tiene varios Feriados en diversos puntos del país
Sin embargo, más allá del calendario nacional, la Provincia de Buenos Aires incorpora días adicionales que pueden ser días no laborables según la jurisdicción, y que no necesariamente aplican a todos los habitantes o trabajadores por igual. Estos días responden a celebraciones fundacionales, patronales o conmemoraciones históricas propias de determinadas localidades dentro de la provincia.

Por qué será feriado el 20 de enero en 2026

Este lunes 20 de enero hay un feriado especial en una localidad de la provincia de Buenos Aires que conforma un fin de semana largo. Se trata de Felipe Solá, que se encuentra en el partido de Puán. El asueto se estableció allí por la conmemoración del aniversario fundacional, por el cual cumple 117 años. En ese sentido, el gobierno bonaerense estableció que los empleados del Banco Provincia y de la administración pública en esta zona tendrán un día de descanso extra el fin de semana.

Así lo determinó la resolución 614/2024, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Esta normativa detalla el listado de las fechas no laborables de enero en distintos puntos de la provincia, que incluye a Felipe Solá (Puán). También indica que son “feriados optativos” para la industria, el comercio y restantes actividades. Esto quiere decir que queda a discreción del empleador si será un día de descanso o no.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
