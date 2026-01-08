Confirmado: estas localidades de Buenos Aires tendrán feriados durante enero 2026

La difusión de estos asuetos municipales es muy útil para quienes buscan sumar este día a la organización de sus vacaciones.

El primer mes de 2026 tendrá una serie de asuetos locales que beneficiarán a habitantes de jurisdicciones específicas de la Provincia de Buenos Aires. Durante enero, seis partidos y nueve localidades bonaerenses conmemorarán fechas importantes de sus historias institucionales mediante días no laborables vinculados a aniversarios fundacionales y festividades patronales.

Cuáles son los feriados que tendrán los partidos de la Provincia de Buenos Aires en enero 2026

La difusión de estos asuetos municipales es muy útil para quienes buscan sumar este día a la organización de sus vacaciones, ya que después del feriado de Año Nuevo del primero del mes, no hay otra jornada que implique una pausa laboral.

Los días no laborables locales responden a conmemoraciones históricas propias de cada comunidad bonaerense, sin alcance provincial ni nacional. Esta particularidad significa que el impacto de estos asuetos se circunscribe a la administración pública municipal y provincial en cada jurisdicción específica, mientras que el sector privado mantiene la prerrogativa de adherirse voluntariamente según sus políticas internas y las necesidades operativas de cada establecimiento comercial o industrial.

El calendario de enero 2026 distribuye asuetos locales a lo largo de prácticamente todo el mes, iniciando en los primeros días y extendiéndose hasta el último día. Los partidos que implementarán días no laborables por celebraciones institucionales incluyen jurisdicciones distribuidas en diferentes zonas del territorio bonaerense, cada una honrando fechas específicas de su desarrollo histórico.

Carlos Tejedor conmemorará su aniversario fundacional el lunes 5 de enero, marcando una de las primeras celebraciones del año. Carlos Casares celebrará el jueves 8 de enero su fecha de creación institucional. Cañuelas establecerá asueto el jueves 22 de enero por su aniversario fundacional, mientras que Salto implementará día no laborable el domingo 25 de enero por festividad patronal, aunque al caer fin de semana su impacto práctico será limitado.

Cañuelas, plaza central Turismo Cañuelas

Florencio Varela conmemorará su aniversario el viernes 30 de enero, configurando naturalmente un fin de semana largo de tres días para los trabajadores del sector público local. Lobería cerrará el mes con su celebración fundacional el sábado 31 de enero.

Las localidades específicas también registran numerosas conmemoraciones durante enero. Juan José Paso, perteneciente al partido de Pehuajó, celebrará su aniversario fundacional el sábado 3 de enero. El Dorado, localidad de Leandro N. Alem, conmemorará el martes 6 de enero su fecha de creación. Tres Picos, del partido de Tornquist, establecerá asueto el miércoles 7 de enero.

sierra-de-la-ventana- TODO PROVINCIAL

Atalaya, perteneciente a Magdalena, celebrará el sábado 10 de enero, mientras que Ranchos, localidad de General Paz, conmemorará el jueves 15 de enero. Sierra de la Ventana, también del partido de Tornquist, tendrá su asueto el sábado 17 de enero. Felipe Solá, del partido de Puán, celebrará el martes 20 de enero, y Carhué, perteneciente a Adolfo Alsina, conmemorará el miércoles 21 de enero su aniversario fundacional.

Villa Moll, localidad del partido de Navarro, cerrará las celebraciones locales de enero con su asueto fundacional el sábado 31. Esta distribución temporal muestra cómo las conmemoraciones se extienden prácticamente durante todo enero, aunque varias coinciden con fines de semana, limitando su impacto sobre la actividad económica y educativa regular.

El alcance de estos asuetos sigue el protocolo estándar para días no laborables municipales en Buenos Aires: obligatorio para empleados de la administración pública provincial y municipal en cada jurisdicción, así como para el personal del Banco Provincia en sucursales ubicadas en estos territorios. Para el sector privado, la adhesión permanece como decisión optativa de cada empleador, quien evalúa la conveniencia de suspender actividades considerando tanto el respeto a tradiciones locales como las necesidades operativas durante la temporada de verano de alta demanda turística y comercial.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos