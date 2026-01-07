Cuáles son los feriados que tendrán los partidos de la Provincia de Buenos Aires en enero 2026

- Enero concentra consultas por la expectativa de feriados o días no laborables para organizar trabajo y descanso.
- En la Provincia de Buenos Aires, los días no laborables no siempre tienen alcance general y dependen de cada jurisdicción.
- Estas jornadas suelen vincularse a aniversarios fundacionales, fiestas patronales o fechas históricas locales.
- Identificar su alcance real permite evitar confusiones y planificar con anticipación las actividades.
Con el comienzo de enero de 2026, trabajadores y residentes de la Provincia de Buenos Aires organizan su agenda a partir de los feriados y días no laborables del mes. Esta planificación resulta fundamental para quienes buscan aprovechar posibles fines de semana largos o anticipar pausas en el calendario laboral y administrativo al inicio del año.