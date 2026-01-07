7 de enero de 2026 Inicio
Cuáles son los feriados que tendrán los partidos de la Provincia de Buenos Aires en enero 2026

Saber qué días aplican durante este mes y quiénes pueden aprovecharlos resulta clave para organizar actividades, servicios y espacios de descanso.

  • Enero concentra consultas por la expectativa de feriados o días no laborables para organizar trabajo y descanso.
  • En la Provincia de Buenos Aires, los días no laborables no siempre tienen alcance general y dependen de cada jurisdicción.
  • Estas jornadas suelen vincularse a aniversarios fundacionales, fiestas patronales o fechas históricas locales.
  • Identificar su alcance real permite evitar confusiones y planificar con anticipación las actividades.

Con el comienzo de enero de 2026, trabajadores y residentes de la Provincia de Buenos Aires organizan su agenda a partir de los feriados y días no laborables del mes. Esta planificación resulta fundamental para quienes buscan aprovechar posibles fines de semana largos o anticipar pausas en el calendario laboral y administrativo al inicio del año.

Decretan feriado para el viernes 2 de enero y habrá fin de semana súper largo: a qué se debe

Más allá del cronograma nacional, el territorio bonaerense presenta una dinámica propia en materia de descansos. La provincia incorpora fechas adicionales que funcionan como días no laborables según la jurisdicción correspondiente. Estas jornadas no rigen de manera uniforme para toda la población, ya que dependen de disposiciones municipales o locales.

En general, estos descansos se vinculan con aniversarios fundacionales, festividades patronales o conmemoraciones históricas propias de cada localidad. Por este motivo, resulta indispensable consultar el calendario específico de cada partido para confirmar si una fecha determinada impacta en la actividad laboral o en el funcionamiento de los servicios públicos de la zona.

Qué feriados tendrán los partidos de la Provincia de Buenos Aires en enero 2026

  • Carlos Tejedor: 5 de enero – Aniversario fundacional
  • Carlos Casares: 8 de enero – Aniversario fundacional
  • Cañuelas: 22 de enero – Aniversario fundacional
  • Salto: 25 de enero – Fiesta patronal
  • Florencio Varela: 30 de enero – Aniversario fundacional
  • Lobería: 31 de enero – Aniversario fundacional
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre a los 91 años

El último adiós a Brigitte Bardot: fanáticos y familiares despiden a la artista

Las películas de Marvel les parecerán a algunos algo fácil, pero hay actores que se toman tan a pecho sus personajes que terminan en terapia. Es lo que le ocurrió a Michael B. Jordan, quien dio vida al villano Eric Killmonger Stevens en la franquicia presidida por Kevin Feige. 
play

Apareció en dos películas de Marvel pero luego de la primera tuvo que ir a terapia: quien es el famoso actor

Jeremy Sumpter reapareció con una imagen adulta y una mirada renovada sobre su carrera y su vida personal.

La impresionante transformación de Jeremy Sumpter, el actor de Peter Pan: nadie lo reconoce

Fabián Cubero le dedicó un sentido video a su hija Allegra por sus 15 años.

Fabián Cubero sorprendió a su hija Allegra con un emotivo video por sus 15 años en plena interna con Nicole Neumann

La actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban se casaron en 2006, luego de conocerse en una cena organizada por el gobierno australiano en Los Ángeles.

Después de 19 años de matrimonio, Nicole Kidman se separó del músico country Keith Urban

Noelia Marzol publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol llevará a la Justicia a una psicóloga tras una grave acusación sobre su familia: qué pasó

