Cuáles son los feriados que tendrán los partidos de la Provincia de Buenos Aires en enero 2026 Saber qué días aplican durante este mes y quiénes pueden aprovecharlos resulta clave para organizar actividades, servicios y espacios de descanso.







Enero concentra consultas por la expectativa de feriados o días no laborables para organizar trabajo y descanso.

En la Provincia de Buenos Aires, los días no laborables no siempre tienen alcance general y dependen de cada jurisdicción.

Estas jornadas suelen vincularse a aniversarios fundacionales, fiestas patronales o fechas históricas locales.

Identificar su alcance real permite evitar confusiones y planificar con anticipación las actividades. Con el comienzo de enero de 2026, trabajadores y residentes de la Provincia de Buenos Aires organizan su agenda a partir de los feriados y días no laborables del mes. Esta planificación resulta fundamental para quienes buscan aprovechar posibles fines de semana largos o anticipar pausas en el calendario laboral y administrativo al inicio del año.

Más allá del cronograma nacional, el territorio bonaerense presenta una dinámica propia en materia de descansos. La provincia incorpora fechas adicionales que funcionan como días no laborables según la jurisdicción correspondiente. Estas jornadas no rigen de manera uniforme para toda la población, ya que dependen de disposiciones municipales o locales.

Feriado En general, estos descansos se vinculan con aniversarios fundacionales, festividades patronales o conmemoraciones históricas propias de cada localidad. Por este motivo, resulta indispensable consultar el calendario específico de cada partido para confirmar si una fecha determinada impacta en la actividad laboral o en el funcionamiento de los servicios públicos de la zona.

Qué feriados tendrán los partidos de la Provincia de Buenos Aires en enero 2026 Carlos Tejedor: 5 de enero – Aniversario fundacional

Carlos Casares: 8 de enero – Aniversario fundacional

Cañuelas: 22 de enero – Aniversario fundacional

Salto: 25 de enero – Fiesta patronal

Florencio Varela: 30 de enero – Aniversario fundacional

Lobería: 31 de enero – Aniversario fundacional

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre