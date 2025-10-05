5 de octubre de 2025 Inicio
Decretan feriado para el martes 7 de octubre: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

La decisión de otorgar el descanso afecta principalmente a ciertos sectores y regiones, generando expectativa sobre quiénes podrán disfrutarlo.

El próximo martes será uno de los Feriados de octubre

El martes 7 de octubre de 2025 será un día que generará atención en varias localidades del país, ya que se decretó como feriado. La noticia despertó interés entre trabajadores, estudiantes y la población en general, que ya comienzan a planificar cómo aprovechar la jornada de descanso. Estos Feriados locales suelen tener un origen cultural, religioso o conmemorativo, lo que los distingue de los días no laborables.

Confirmado: estos son los feriados que habrá en Buenos Aires durante octubre 2025

Mientras tanto, la noticia también genera consultas sobre cómo se organizarán las actividades, servicios y comercios durante la jornada. Para muchos, estos días representan la oportunidad de planificar viajes, actividades recreativas o simplemente descansar sin afectar la rutina habitual.

Feriado del martes 7 de octubre: qué se celebra y a quiénes alcanza

Calendario feriados
El próximo martes 7 será feriado para ciertos empleados de los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires:

  • Moreno – 07 de octubre – Patronal

  • Arrecifes – 07 de octubre – Patronal

  • Maipú – 07 de octubre – Patronal

  • 25 de Mayo – 07 de octubre – Patronal

A su vez, será feriado también en las siguietes localidades:

  • Juan Andrés de la Peña (Pergamino) – 07 de octubre – Patronal

  • María Ignacia Vela (Tandil) – 07 de octubre – Patronal

  • Juan J. Paso (Pehuajó) – 07 de octubre – Patronal

  • La Delfina (Gral. Viamonte) – 07 de octubre – Aniversario fundacional

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
Toda la información sobre los Feriados nacionales, y aquellos que sucederán en ciertos puntos del país.

