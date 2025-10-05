Decretan feriado para el martes 7 de octubre: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar La decisión de otorgar el descanso afecta principalmente a ciertos sectores y regiones, generando expectativa sobre quiénes podrán disfrutarlo. Por







El próximo martes será uno de los Feriados de octubre

El martes 7 de octubre de 2025 será un día que generará atención en varias localidades del país, ya que se decretó como feriado. La noticia despertó interés entre trabajadores, estudiantes y la población en general, que ya comienzan a planificar cómo aprovechar la jornada de descanso. Estos Feriados locales suelen tener un origen cultural, religioso o conmemorativo, lo que los distingue de los días no laborables.

Mientras tanto, la noticia también genera consultas sobre cómo se organizarán las actividades, servicios y comercios durante la jornada. Para muchos, estos días representan la oportunidad de planificar viajes, actividades recreativas o simplemente descansar sin afectar la rutina habitual.

Feriado del martes 7 de octubre: qué se celebra y a quiénes alcanza

El próximo martes 7 será feriado para ciertos empleados de los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires:

Moreno – 07 de octubre – Patronal

Arrecifes – 07 de octubre – Patronal

Maipú – 07 de octubre – Patronal

25 de Mayo – 07 de octubre – Patronal

A su vez, será feriado también en las siguietes localidades: Juan Andrés de la Peña (Pergamino) – 07 de octubre – Patronal

María Ignacia Vela (Tandil) – 07 de octubre – Patronal

Juan J. Paso (Pehuajó) – 07 de octubre – Patronal

La Delfina (Gral. Viamonte) – 07 de octubre – Aniversario fundacional Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre