Decretan feriado para el martes 7 de octubre: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

El martes 7 de octubre de 2025 será un día que generará atención en varias localidades del país, ya que se decretó como feriado. La noticia despertó interés entre trabajadores, estudiantes y la población en general, que ya comienzan a planificar cómo aprovechar la jornada de descanso. Estos Feriados locales suelen tener un origen cultural, religioso o conmemorativo, lo que los distingue de los días no laborables.
Mientras tanto, la noticia también genera consultas sobre cómo se organizarán las actividades, servicios y comercios durante la jornada. Para muchos, estos días representan la oportunidad de planificar viajes, actividades recreativas o simplemente descansar sin afectar la rutina habitual.
El próximo martes 7 será feriado para ciertos empleados de los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires:
A su vez, será feriado también en las siguietes localidades:
-
Juan Andrés de la Peña (Pergamino) – 07 de octubre – Patronal
-
María Ignacia Vela (Tandil) – 07 de octubre – Patronal
-
Juan J. Paso (Pehuajó) – 07 de octubre – Patronal
-
La Delfina (Gral. Viamonte) – 07 de octubre – Aniversario fundacional
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
Feriados inamovibles
- 1° de enero: Año Nuevo.
- 3 y 4 de marzo: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- 18 de abril: Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
- 12 de octubre: Día de la Raza
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)
Feriados con fines turísticos
- 2 de mayo
- 15 de agosto
- 21 de noviembre