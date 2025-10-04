Confirmado: estos son los feriados que habrá en Buenos Aires durante octubre 2025

-
Henderson (Hipólito Yrigoyen) – 01 de octubre – Patronal
-
Oriente (Coronel Dorrego) – 01 de octubre – Patronal
-
El Triunfo (Lincoln) – 01 de octubre – Patronal
-
Rivera (Adolfo Alsina) – 01 de octubre – Patronal
-
Comandante N. Otamendi (Gral. Alvarado) – 01 de octubre – Patronal
-
Mar del Sur (Gral. Alvarado) – 01 de octubre – Patronal
-
Carlos Salas (Lincoln) – 01 de octubre – Aniversario fundacional
-
Santa Eleodora (Gral. Villegas) – 01 de octubre – Patronal
-
Casbas (Guaminí) – 01 de octubre – Patronal
-
Ramón Santamarina (Necochea) – 02 de octubre – Patronal
-
Banderaló (Gral. Villegas) – 04 de octubre* – Patronal
-
Arribeños (Gral. Arenales) – 04 de octubre* – Patronal
-
Darregueira (Puán) – 05 de octubre* – Aniversario fundacional
-
Juan Andrés de la Peña (Pergamino) – 07 de octubre – Patronal
-
María Ignacia Vela (Tandil) – 07 de octubre – Patronal
-
Juan J. Paso (Pehuajó) – 07 de octubre – Patronal
-
La Delfina (Gral. Viamonte) – 07 de octubre – Aniversario fundacional
-
Oriente (Coronel Dorrego) – 10 de octubre – Aniversario fundacional
-
Salazar (Daireaux) – 11 de octubre* – Aniversario fundacional
-
Carlos Salas (Lincoln) – 12 de octubre* – Patronal
-
Necochea (Necochea) – 12 de octubre* – Aniversario fundacional
-
San Manuel (Lobería) – 13 de octubre – Patronal
-
Paraje Villa Roch (Tordillo) – 13 de octubre – Patronal
-
Garré (Guaminí) – 13 de octubre – Patronal
-
Urquiza (Pergamino) – 13 de octubre – Patronal
-
Gahan (Salto) – 13 de octubre – Patronal
-
Garré (Guaminí) – 15 de octubre – Aniversario fundacional
-
Acevedo (Pergamino) – 15 de octubre – Aniversario fundacional
-
Laguna Alsina (Guaminí) – 16 de octubre – Patronal
-
Bahía San Blas (Patagones) – 18 de octubre* – Aniversario fundacional
-
Villa Cacique (Benito Juárez) – 18 de octubre* – Aniversario fundacional
-
Barker (Benito Juárez) – 18 de octubre* – Aniversario fundacional
-
Pirovano (Bolívar) – 20 de octubre – Aniversario fundacional
-
Punta Indio (Punta Indio) – 25 de octubre* – Aniversario fundacional
-
Nueve de Julio (Nueve de Julio) – 27 de octubre – Aniversario fundacional