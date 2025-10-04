4 de octubre de 2025 Inicio
Confirmado: estos son los feriados que habrá en Buenos Aires durante octubre 2025

Estos días suelen tener un impacto significativo en el turismo y la economía local, ya que muchas personas aprovechan para viajar.

Octubre de 2025 llega con jornadas de descanso que los habitantes de Buenos Aires ya comienzan a planificar. Los feriados del mes generan expectativa, ya que influyen en la organización de actividades, viajes y tiempo libre de familias y trabajadores. Cada año, la confirmación de los días no laborables permite a la población anticipar escapadas, eventos y reuniones sociales.

Toda la información sobre los Feriados nacionales, y aquellos que sucederán en ciertos puntos del país.
Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 6 de octubre en 2025

La difusión del calendario de feriados despierta consultas sobre cómo se organizarán los servicios, la actividad comercial y el transporte. Por eso, conocer cuáles son los días de descanso se vuelve un dato relevante para la planificación mensual de hogares, empresas y organismos públicos.

Qué feriados habrá en Buenos Aires en octubre 2025

  • Rojas – 04 de octubre* – Patronal

  • Morón – 05 de octubre* – Aniversario fundacional / Patronal

  • Moreno – 07 de octubre – Patronal

  • Arrecifes – 07 de octubre – Patronal

  • Maipú – 07 de octubre – Patronal

  • 25 de Mayo – 07 de octubre – Patronal

  • San Andrés de Giles – 08 de octubre – Aniversario fundacional

  • Escobar – 09 de octubre – Aniversario fundacional

  • Pilar – 12 de octubre* – Patronal

  • Tres de Febrero – 15 de octubre – Aniversario fundacional

  • Luján – 17 de octubre – Aniversario fundacional

  • José C. Paz – 20 de octubre – Aniversario fundacional

  • Brandsen – 21 de octubre – Aniversario fundacional

  • Ezeiza – 21 de octubre – Aniversario fundacional

  • Chivilcoy – 22 de octubre – Aniversario fundacional

  • San Antonio de Areco – 23 de octubre – Aniversario fundacional

  • General Pinto – 23 de octubre – Aniversario fundacional

  • Ituzaingó – 24 de octubre – Aniversario fundacional

  • Ramallo – 24 de octubre – Aniversario fundacional

  • Suipacha – 24 de octubre – Aniversario fundacional

  • General Rodríguez – 25 de octubre* – Aniversario fundacional

  • Moreno – 25 de octubre* – Aniversario fundacional

  • Marcos Paz – 27 de octubre – Aniversario fundacional

  • Alberti – 27 de octubre – Aniversario fundacional

  • Leandro N. Alem – 28 de octubre – Aniversario fundacional

  • Benito Juárez – 31 de octubre – Aniversario fundacional

  • Henderson (Hipólito Yrigoyen) – 01 de octubre – Patronal

  • Oriente (Coronel Dorrego) – 01 de octubre – Patronal

  • El Triunfo (Lincoln) – 01 de octubre – Patronal

  • Rivera (Adolfo Alsina) – 01 de octubre – Patronal

  • Comandante N. Otamendi (Gral. Alvarado) – 01 de octubre – Patronal

  • Mar del Sur (Gral. Alvarado) – 01 de octubre – Patronal

  • Carlos Salas (Lincoln) – 01 de octubre – Aniversario fundacional

  • Santa Eleodora (Gral. Villegas) – 01 de octubre – Patronal

  • Casbas (Guaminí) – 01 de octubre – Patronal

  • Ramón Santamarina (Necochea) – 02 de octubre – Patronal

  • Banderaló (Gral. Villegas) – 04 de octubre* – Patronal

  • Arribeños (Gral. Arenales) – 04 de octubre* – Patronal

  • Darregueira (Puán) – 05 de octubre* – Aniversario fundacional

  • Juan Andrés de la Peña (Pergamino) – 07 de octubre – Patronal

  • María Ignacia Vela (Tandil) – 07 de octubre – Patronal

  • Juan J. Paso (Pehuajó) – 07 de octubre – Patronal

  • La Delfina (Gral. Viamonte) – 07 de octubre – Aniversario fundacional

  • Oriente (Coronel Dorrego) – 10 de octubre – Aniversario fundacional

  • Salazar (Daireaux) – 11 de octubre* – Aniversario fundacional

  • Carlos Salas (Lincoln) – 12 de octubre* – Patronal

  • Necochea (Necochea) – 12 de octubre* – Aniversario fundacional

  • San Manuel (Lobería) – 13 de octubre – Patronal

  • Paraje Villa Roch (Tordillo) – 13 de octubre – Patronal

  • Garré (Guaminí) – 13 de octubre – Patronal

  • Urquiza (Pergamino) – 13 de octubre – Patronal

  • Gahan (Salto) – 13 de octubre – Patronal

  • Garré (Guaminí) – 15 de octubre – Aniversario fundacional

  • Acevedo (Pergamino) – 15 de octubre – Aniversario fundacional

  • Laguna Alsina (Guaminí) – 16 de octubre – Patronal

  • Bahía San Blas (Patagones) – 18 de octubre* – Aniversario fundacional

  • Villa Cacique (Benito Juárez) – 18 de octubre* – Aniversario fundacional

  • Barker (Benito Juárez) – 18 de octubre* – Aniversario fundacional

  • Pirovano (Bolívar) – 20 de octubre – Aniversario fundacional

  • Punta Indio (Punta Indio) – 25 de octubre* – Aniversario fundacional

  • Nueve de Julio (Nueve de Julio) – 27 de octubre – Aniversario fundacional

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
