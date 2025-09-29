La madre de Aimé y Laia había publicado el parte médico de este lunes y aseguró que “está despierto, conectado con su entorno”. De igual modo, sigue en terapia intensiva y pronóstico reservado.

"Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas, por supuesto", aseguró Daniela Celis.

Como hacen a diario desde que sufrió el accidente, la familia de Thiago Medina reveló un nuevo parte médico del exparticipante de Gran Hermano donde aseguraron que se encuentra despierto. Al mismo tiempo, Daniela Celis publicó un video donde reveló que pudo hablar con él.

“Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos”, fue lo primero que esbozó la influencer a través de sus redes sociales donde se la veía con una enrome sonrisa de alivio al saber que el padre de sus dos hijas, Aimé y Laia, pudo despertar tras permanecer 18 días internado y lo dejó en terapia intensiva y con pronóstico reservado debido al accidente que sufrió en su moto en la Ruta 7, en Moreno.

En esa misma línea, la también exparticipante de Gran Hermano explicó que “es un proceso largo” y que “puede tener altos y bajos” , pero volvió a reforzar el pedido que “la fe, las esperanzas y oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”. “Solamente escucha y reacciona, nada más”, detalló.

“Quería compartir esto con ustedes también. Agradecerles porque estoy muy feliz. Por su puesto, lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas: '¿y las nenas, y las nenas?'. Mi vida ”, agregó dando un mensaje esperanzador sobre el estado de salud.

El incidente de Medina se produjo el viernes 12 de septiembre el cruce de la Ruta 7 y calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, pasadas las 20. El joven de 22 años impactó por detrás de un automóvil que intentó cruzar la calle para subirse al cordón de la vereda de enfrente para ingresar a una iglesia. El influencer salió despedido de la moto. Ingresó al centro de salud con heridas múltiples.

Quien también publicó un video, posteriormente fue la participante de Cuestión de Peso, Camila “Camilota” Deniz, también mostrando su felicidad por el avance de su hermano en el hospital.

“Solamente les vengo a decir acá gracias por estar. Gracias por cada oración. Gracias por transmitir luz, esa paz, esa energía. Gracias”, sostuvo entre lágrima y emoción que no pudo ocultar y agregó: “Emocionada, sonriente porque sentí que el alma se me vino al cuerpo. Mi hermano se despertó. Gracias a todos”.

Qué dice el parte médico de Thiago Medina de este lunes 29 de septiembre

Minutos antes de publicar el video, tanto Daniela Celis como las hermanas de Thiago Medina, Brisa y Camilota, publicaron el parte médico de este lunes.

“Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado”, contó la influencer.

Y agregaron: “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del Hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”.