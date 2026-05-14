Horóscopo de hoy, viernes 15 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 15 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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(21 de marzo al 19 de abril)

Aries tenés que tener especial cuidado con imprevistos domésticos. Un desperfecto eléctrico puede traerte dolores de cabeza y de bolsillo. Controlá los enchufes, revisá las instalaciones y no dejes nada encendida mientras no estás en casa.

(20 de abril al 21 de mayo)

Tauro puede que necesites hacer un cambio radical para encausar un asunto que te está quitando el sueño. A veces, no queda otra que volver a empezar para tener un futuro más pleno.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Géminis deberás ser insistente en un asunto para no perder tu posición. Estás cerca de conseguir eso que tanto te costó así que no cedas un centímetro a tus rivales.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer el viernes se presenta como una jornada fértil tanto si estás en la búsqueda de familia como si estás planeando una inversión monetaria. Estás en una buena racha.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo estás angustiado y la única manera de liberarte de esa congoja es hablar con alguien. Dejá de darle vueltas solo a las cosas y compartí tus sentimientos, vas a ver como de a poco la angustia pesa menos.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo deberás cuidar tu salud durante esta jornada porque llevas exigiéndote demasiado para cumplir tus objetivos. Es momento de descansar, de ir soltando de a poco las responsabilidades y meterse en modo fin de semana.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra deberás encontrar espacios para desconectar tu cabeza. Escapar de la rutina es el mejor mimo para tu mente y tu cuerpo en estos momentos.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio tenes un asunto ahí en medio de la garganta que no te deja en paz. Deberás hacerle frente, porque estás sobrevalorando la situación y podés resolverlo de forma simple.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario estás en una burbuja, deberás sacar la cabeza de tu madriguera para observar el todo y oxigenar la mente.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio sentís que las tareas domésticas pesan cada vez más, pero se plantea que debes afrontarlas con constancia y verlas como una oportunidad para crecer y organizar mejor tu entorno.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Acuario deberás estar un poco más atento de lo normal al realizar actividades con riesgo, aunque parezca que todo está bajo control, ya que la atención constante es la mejor forma de evitar accidentes o consecuencias indeseadas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Un retraso hoy podría perjudicarte, por lo que conviene llegar con antelación a las citas y prever imprevistos, ya que cualquier descuido en los horarios puede complicar la jornada más de lo habitual.