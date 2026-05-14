Santiago del Moro anunció el nombre de las dos personas que debían abandonar la casa y comenzó la especulación afuera: "Se terminaba el contrato". ¿Qué pasó?

En una sorpresiva placa con el fin de eliminar a la mayor cantidad de jugadores y finalizar antes la edición, Gran Hermano tuvo dos expulsados más por decisión de la gente en una nueva “placa planta” y, a dos días de la salida de Daniela De Lucía , se fueron Grecia Colmenares y Lolo Poggio . ¿Por qué hay polémica?

La placa estaba integrada por seis participantes y se iban los dos menos votados. Es llamada la placa planta porque los que se iban son los que menos generan. Entonces, quedaron afuera dos de las jugadoras que menos atención tenían de parte de la gente.

Sin embargo, se instaló la polémica. En primer lugar, en redes sociales aseguraron que a Lolo le iba mejor con sus redes sociales fuera del programa y que dentro no tenía mucha relevancia. Mientras que, el periodista Nacho Rodríguez aseguró que la salida de Grecia Colmenares tuvo que ver con que “se le terminó el contrato”.

De esta forma, se cuestionó la decisión de vestir de gala de eliminación a las dos salidas por decisión televisiva. Ante estas salidas, se viene el repechaje.

Termino el contrato mensual de Grecia Colmenares y me cuentan que hoy dejó #GranHermano No quizo renovar, tampoco Borillo insistió en que se quede, así que se fue Tremendo #GranArmado con sus hilos expuestos no? Viernes 21:00 en #SiemprePrimicias por AM 650 cuento más de esto https://t.co/IEyY9zkFyy pic.twitter.com/PLBZVPnpSh

Santiago del Moro informó que, luego de la gala de eliminación del miércoles, el domingo hay una nueva eliminación y todos los que se fueron pueden participar del repechaje que se realizará el miércoles siguiente.

Se filtró un audio de la producción de Gran Hermano: ¿qué decía?

Durante la gala, un micrófono del control quedó abierto y permitió escuchar claramente la frase de una integrante de la producción: “Los quiero matar a todos, ¿cómo van a decidir así de mal?”. El comentario se viralizó en cuestión de minutos y desató una ola de especulaciones entre los seguidores del programa.

La filtración ocurrió en una noche que ya venía cargada de tensión y críticas por parte del público. Horas antes, el reality había quedado en el centro de la polémica por una supuesta falla en la publicación de los porcentajes de votación. Tras escucharse el registro auditivo, muchos fanáticos interpretaron que la frase podría estar relacionada con la continuidad de Danelik y la eliminación de Daniela. Otros usuarios, en cambio, sostuvieron que el comentario podría haber estado vinculado a cuestiones técnicas o internas de producción.

Sin embargo, varios espectadores remarcaron que el audio salió al aire antes de que aparecieran los porcentajes oficiales, algo que aumentó todavía más las dudas sobre lo que sucedía detrás de cámara. Como ocurre habitualmente con el mainstream, las redes sociales reaccionaron de inmediato y el tema se volvió viral.