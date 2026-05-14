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Se filtró un audio de la producción de Gran Hermano y saltaron las sospechas de favoritismo: ¿qué decía?

El reality volvió a quedar envuelto en una fuerte polémica luego de que se filtrara una conversación durante la gala de eliminación.

Se filtró un audio de producción de Gran Hermano y saltaron las sospechas de favoritismo

Se filtró un audio de producción de Gran Hermano y saltaron las sospechas de favoritismo

Captura de Telefe
  • Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica.
  • Durante la gala de eliminación se filtró una conversación de producción al aire.
  • El episodio ocurrió mientras conducía Santiago del Moro.
  • Las redes sociales explotaron con teorías sobre posibles manejos internos.

Se filtró un audio de producción de Gran Hermano y saltaron las sospechas de favoritismo: el reality de Telefe volvió a quedar envuelto en una fuerte polémica luego de que se filtrara al aire una grabación de producción durante la gala de eliminación conducida por Santiago del Moro. ¿qué decía?

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming de Telefe.
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El episodio ocurrió en plena transmisión y rápidamente generó revuelo en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a hablar de posibles favoritismos y manejos internos dentro del programa.

La situación volvió a poner bajo la lupa esta edición, que desde su comienzo ya había recibido críticas y acusaciones por supuestos beneficios hacia determinados jugadores. Hasta el momento, ni la producción ni el canal realizaron aclaraciones oficiales sobre el audio filtrado. Mientras tanto, el suceso sigue generando repercusiones entre los seguidores del programa, que continúan debatiendo en redes sociales si se trató de un simple error técnico o de una frase que dejó al descubierto tensiones internas dentro de la producción de Gran Hermano.

GH

Qué decía el audio de producción de Gran Hermano

Durante la gala, un micrófono del control quedó abierto y permitió escuchar claramente la frase de una integrante de la producción: “Los quiero matar a todos, ¿cómo van a decidir así de mal?”. El comentario se viralizó en cuestión de minutos y desató una ola de especulaciones entre los seguidores del programa.

La filtración ocurrió en una noche que ya venía cargada de tensión y críticas por parte del público. Horas antes, el reality había quedado en el centro de la polémica por una supuesta falla en la publicación de los porcentajes de votación. Tras escucharse el registro auditivo, muchos fanáticos interpretaron que la frase podría estar relacionada con la continuidad de Danelik y la eliminación de Daniela. Otros usuarios, en cambio, sostuvieron que el comentario podría haber estado vinculado a cuestiones técnicas o internas de producción.

Sin embargo, varios espectadores remarcaron que el audio salió al aire antes de que aparecieran los porcentajes oficiales, algo que aumentó todavía más las dudas sobre lo que sucedía detrás de cámara. Como ocurre habitualmente con el mainstream, las redes sociales reaccionaron de inmediato y el tema se volvió viral.

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