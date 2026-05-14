"La angustia desborda": conmoción por la fuerte confesión de una ex Gran Hermano

Una ex participante del reality rompió el silencio y compartió el difícil momento familiar que atraviesa. Además, una nueva gala de eliminación sacudió por completo la casa más famosa del país.

La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada , Yipio , volvió a quedar en el centro de la escena luego de compartir un dramático mensaje sobre el estado de salud de su madre. Sucedió que la humorista abandonó el reality de Telefe semanas atrás por problemas familiares y ahora contó, desde sus redes sociales, que su progenitora Laurita deberá ser operada de la columna tras complicaciones derivadas de una lesión que arrastra desde noviembre de 2025.

“ El cansancio es total y ya la angustia desborda bastante ”, escribió la mediática en una historia de Instagram. En medio de la preocupación, la exintegrante de la casa más famosa explicó que todavía no logra asimilar el cambio brusco que vivió en pocos días: “ Todavía no entiendo cómo el miércoles pasado estaba aislada en la casa más famosa del mundo y ahora estoy encerrada en un hospital ”,

La standupera también reveló que Laurita atraviesa la internación con mucha ansiedad y deseos de volver a su casa. “ Mamá está harta de estar acá y se quiere ir a casa ”, contó Yipio, quien además explicó que la espera por la operación la mantiene completamente enfocada en acompañar a su familia. Pese al duro momento personal, la humorista aseguró que todavía mantiene intactas sus ganas de regresar al reality a través del repechaje.

“Mis ganas de entrar a la casa están intactas”, afirmó la ex participante, dejando en claro que considera a Gran Hermano una gran oportunidad laboral y profesional. Mientras espera la cirugía de su madre, la humorista uruguaya adelantó que seguirá atenta al juego desde afuera y apoyando a sus compañeros. En efecto, esta noticia generó una fuerte repercusión entre los fanáticos del programa, que rápidamente expresaron su apoyo en redes sociales bajo el hashtag de Gran Hermano.

YIPIO GRAN HERMANO HISTORIA INSTAGRAM La publicación de Yipio, ex Gran Hermano, en sus redes. Instagram @yipio

Quiénes fueron los últimos dos eliminados por la Placa Planta en Gran Hermano

La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada estuvo marcada por la tensión luego de la definición de la segunda “Placa Planta”, una dinámica especial en la que toda la casa quedó nominada y el público votó en negativo para expulsar a los jugadores considerados menos activos dentro del reality. Así fue como, en la noche del miércoles, la conducción de Santiago del Moro mantuvo el suspenso hasta el final en una noche cargada de nervios, abrazos y despedidas.

GRAN HERMANO 2026 GALA 13 MAYO Captura de TV

La primera eliminada fue Grecia Colmenares, quien recibió la mayor cantidad de votos negativos y abandonó la competencia en medio de una emotiva despedida. La actriz venezolana, muy querida por parte del público por su espontaneidad y simpatía, dejó la casa con humor y emoción. Antes de cruzar la puerta roja, incluso pidió que el “hombre planta” la llevara en brazos, protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche.

grecia colmenares gran hermano Grecia Colmenares se despidió de Gran Hermano.

Más tarde llegó el versus final entre Lolo Poggio y Franco Zunino, dos participantes que dividían opiniones dentro y fuera de la casa. Finalmente, el público decidió que Lolo debía abandonar el reality tras obtener el 42,2% de los votos negativos, mientras que Zunino logró salvarse con el 22,3%. La influencer y hermana de Juli Poggio se mostró triste por la eliminación, aunque agradecida por la experiencia vivida durante casi tres meses de competencia.

lolo poggio gran hermano Lolo Poggio, hermana de Juli, también quedó eliminada de Gran Hermano.

La salida de Grecia y Lolo provocó distintas reacciones entre los participantes. Mientras algunos jugadores se mostraron golpeados emocionalmente por perder a sus aliadas, otros entendieron que la eliminación podía modificar el rumbo del juego de cara al repechaje. A su vez, en redes sociales, los seguidores de Gran Hermano 2026 debatieron intensamente sobre la decisión del público y el futuro de los participantes que siguen en carrera dentro de la casa más famosa del país.