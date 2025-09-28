El exparticipante de Gran Hermano permanece hospitalizado tras sufrir un accidente con su moto el 12 de septiembre. Su expareja, Daniela Celis, dio a conocer una actualización de su salud.

La exparticipante de Gran Hermano 2022-23 Daniela Celis difundió otro parte sobre la salud de su expareja y también exconcursante del reality show, Thiago Medina , quien permanece internado en un hospital de Moreno después de sufrir un accidente con su moto el 12 de septiembre en Francisco Álvarez.

Thiago Medina tuvo un gesto que alienta a su familia: "No nos ve pero..."

En su cuenta de Instagram, Celis destacó que Medina registró una mejoría: "Thiago continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica , en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición".

"Continúa sin requerimiento inotrópico, y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica. Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto", agregó en esta línea.

En tanto, previamente, su hermana Camila "Camilota" Deniz había expuesto un gesto alentador del ex Gran Hermano. "Está postrado, no nos ve pero nos escucha. Yo le hablaba y pestañaba y me guiñaba un ojo . Le digo que está toda la familia, que las bebés lo esperan, estamos todos en unión, que tenemos muchos proyectos", expresó en una entrevista.

El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina

La influencer Julieta Poggio no pudo ocultar su tristeza tras el grave accidente que sufrió Thiago Medina, quien continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno con pronóstico reservado. Madrina de una de sus gemelas, la actriz se mostró devastada por la situación delicada situación de salud de su excompañero en el reality Gran Hermano.

“Buenas, ¿cómo andan? Bueno, quería hacer esta historia, primero que nada, para agradecer a toda la gente que está del otro lado mandando su apoyo y sus fuerzas en estos momentos que son tan duros”, expresó en la historia que compartió en sus redes.

Además, añadió: “La verdad es que a mí me pegó muchísimo, estuve superangustiada estos días y me costaba mucho levantarme y seguir con todos los compromisos laborales que tengo. Mi trabajo, ensayos, la semana que viene estreno mi show, intentando dar lo mejor para toda la gente que pago su entrada...”.

“Pero la verdad es que me acuesto llorando y me levanto llorando y cada cosa mínima que pasa en el día me angustia muchísimo porque toda mi energía y mi corazón y mis fuerzas están con mis amigos, con Dani y con Thiago”, sostuvo.

Más allá de la tristeza, la influencer se mostró esperanzada y llevó tranquilidad: “Sé que todo va a estar bien, ya hubo leves mejorías y hay muchísima gente mandando su luz, es lo que Dani pide siempre, cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

“Juro que todo el amor llega y que sus fuerzas están llegando a él y sé que él es fuerte y lo va a hacer por sus hijas. Es lo único que podemos hacer, así que por favor sigamos con la cada una oración”, concluyó.