5 de abril de 2026 Inicio
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Cuándo deja de llover: continúa activa la alerta por tormentas para varias provincias de Argentina

Tras el temporal que afectó Buenos Aires y otras provincias, las precipitaciones no dan tregua. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fenómenos acompañados de fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

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Las tormentas se mantendrán en el centro y norte de la Argentina. 

Las tormentas se mantendrán en el centro y norte de la Argentina. 

Tras el paso del temporal que generó destrozos en gran parte del AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa la alerta por tormentas para varias provincias de Argentina. Semana Santa se despide con lluvias acompañadas por fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
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El SMN informó que las provincias bajo alerta son Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Esta región del centro-norte de Argentina se verá afectada por tormentas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas mayores a 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

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Después de varios días de calor intenso y humedad llega un cambio abrupto del pronóstico durante los primeros días del mes de abril. El bloqueo atmosférico se despide dando paso a unos días de inestabilidad y frío. Según datos del SMN, en algunas provincias el descenso de la temperatura será 5 grados menos de lo normal para la época.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el sábado presentará temperaturas entre los 15° y 20° con nubosidad variable, mientras que el domingo las marcas térmicas se mantendrán similares, aunque con un incremento en la cobertura nubosa y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h hacia la tarde.

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A partir del lunes, el panorama cambia con la llegada de precipitaciones persistentes y un ligero ascenso en las temperaturas máximas, que se situarán en torno a los 21° hacia mediados de semana. El domingo 5 se destaca como el día más frío de la semana en la capital. Aunque la máxima alcanzará los 20°, se registrará la temperatura mínima más baja de todo el pronóstico, descendiendo hasta los 14°.

CABA 4.4.26
Pronóstico extendido para CABA del SMN.

Pronóstico extendido para CABA del SMN.

Respecto al regreso de las tormentas, el desmejoramiento definitivo se producirá el lunes 6. Tras una mañana con cielo cubierto, la probabilidad de lluvias aumentará drásticamente por la tarde y noche, alcanzando valores de entre el 40% y 70%. Esta tendencia inestable, acompañada de ráfagas de viento de hasta 50 km/h, se mantendrá durante gran parte del martes 7, comenzando a disiparse recién hacia la jornada del miércoles.

Imágenes del feroz temporal que afectó el AMBA

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