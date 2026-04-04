5 de abril de 2026 Inicio
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Feroz temporal en el AMBA: reportan inundaciones, voladuras de techos y destrozos

Ezeiza, Escobar y Lomas de Zamora se encuentran entre las localidades más afectadas por la tormenta. Aseguran que las precipitaciones alcanzaron los 80 milímetros de agua.

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Destrozos y anegamientos por el temporal en el AMBA.

Un fuerte temporal azotó durante la noche del viernes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dejó a su paso importantes daños materiales, anegamientos y complicaciones en distintos servicios. Lomas de Zamora, Escobar y Ezeiza están entre las zonas más afectadas.

Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
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El fenómeno se desató luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una alerta de corto plazo por tormentas intensas, que finalmente impactaron con mayor fuerza en zonas del norte y sur del conurbano durante el viernes por la noche.

Tal como se había anticipado, entre las 20 y las 22 se registraron precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, acompañadas por ráfagas de viento de gran intensidad. En distintos municipios reportaron caída de árboles, voladuras de techos y el ingreso de agua en viviendas y comercios, incluso granizo. De igual manera, por el momento no hay reporte oficial de damnificados.

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Desde el municipio de Escobar informaron que una ráfaga de viento, breve pero muy intensa, provocó daños en distintos puntos del distrito. En ese marco, desplegaron un operativo de emergencia que incluyó a personal de Defensa Civil, Espacios Públicos, Policía Municipal, Guardia Urbana y Tránsito, con el objetivo de asistir a los vecinos y restablecer la circulación.

Además, las autoridades indicaron que los trabajos continuarán durante todo el fin de semana para avanzar en la limpieza y normalización de las zonas afectadas.

Diego Fernández, desde la zona de los daños, mostró en C5N cómo se voló el techo de una de las estructuras comerciales, que tiene dos pisos y que da a la calle sobre 25 de Mayo y Belgrano. El techo de chapa, producto de la intensidad del viento, terminó sobre la terraza de la vivienda lindera.

En Lomas de Zamora, el panorama fue similar. Desde el municipio señalaron que cayeron cerca de 80 milímetros de agua en apenas una hora, un volumen equivalente a casi todo el promedio mensual. Equipos municipales, junto a Defensa Civil y Bomberos, trabajaron en distintos puntos para asistir a los vecinos afectados.

Por otra parte, el temporal también generó inconvenientes en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde se registraron filtraciones de agua en algunos sectores de las instalaciones. La situación obligó a señalizar áreas para prevenir accidentes entre los pasajeros.

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