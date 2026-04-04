Tras la lluvia, brusco descenso de la temperatura en Buenos Aires por la entrada de un frente frío Luego del bloqueo atmosférico que se mantuvo durante los últimos días de marzo, con temperaturas agobiantes y humedad, las lluvias y tormentas regresaron a gran parte de la Argentina, acompañadas por un descenso de la temperatura que, en ciertas provincias, será 5 grados menor de lo normal para la época. Por + Seguir en







El ingreso de un frente frío generó el descenso de las temperaturas.

Tras el fuerte temporal que afectó Buenos Aires, llega un brusco descenso de la temperatura por la entrada de un frente frío que causará un descenso del termómetro durante el resto del finde XXL de Semana Santa. Durante los próximos días la mínima se mantendrá entre los 14 a 15 grados.

Después de varios días de calor intenso y humedad llega un cambio abrupto del pronóstico durante los primeros días del mes de abril. El bloqueo atmosférico se despide dando paso a unos días de inestabilidad y frío. Según datos del SMN, en algunas provincias el descenso de la temperatura será 5 grados menos de lo normal para la época.

CABA 4.4.26 Pronóstico extendido para CABA del SMN. Captura del SMN. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el sábado presentará temperaturas entre los 15° y 20° con nubosidad variable, mientras que el domingo las marcas térmicas se mantendrán similares, aunque con un incremento en la cobertura nubosa y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h hacia la tarde.

A partir del lunes, el panorama cambia con la llegada de precipitaciones persistentes y un ligero ascenso en las temperaturas máximas, que se situarán en torno a los 21° hacia mediados de semana. El domingo 5 se destaca como el día más frío de la semana en la capital. Aunque la máxima alcanzará los 20°, se registrará la temperatura mínima más baja de todo el pronóstico, descendiendo hasta los 14°.