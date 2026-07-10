10 de julio de 2026 Inicio
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Estas localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio de 2026: a qué se debe

Algunos municipios bonaerenses tendrán una jornada especial durante la tercera semana de julio por celebraciones tradicionales que impactarán en la actividad local. Además, repasá el cronograma completo de descansos oficiales previstos para el resto del año.

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Algunas localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio de 2026.

Algunas localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio de 2026.

  • Qué localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio de 2026.
  • A qué se debe el asueto en cada distrito.
  • Quiénes tendrán día no laborable.
  • Cuáles son los feriados inamovibles, trasladables y turísticos de 2026.

Estas localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio de 2026: el proximo jueves habrá un asueto regional en distintas zonas de la provincia de Buenos Aire, ¿a qué se debe?. Conocé cuáles serán las ciudades alcanzadas y repasá el calendario completo de feriados nacionales de 2026.

El viernes 10 de julio es día no laborable. 
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A mediados de este mes algunas lugares de la bonaerenses disfrutarán de un feriado local, una jornada que suele establecerse para conmemorar el aniversario de fundación de una ciudad o celebrar a su santo patrono. En estos casos, el alcance del asueto depende de cada municipio y de la normativa provincial correspondiente. Generalmente, la medida comprende a la administración pública, mientras que la adhesión del sector privado queda a criterio de cada empleador.

Para quienes viven o trabajan en los distritos beneficiados, será una oportunidad para participar de las actividades organizadas por cada comunidad, que suelen incluir actos oficiales, celebraciones religiosas, espectáculos y propuestas culturales.

Qué localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio de 2026

Las localidades bonaerenses que tendrán feriado el 16 de julio de 2026 son:

  • Carmen de Areco.
  • Carlos Tejedor.
  • Cañada Seca (partido de General Villegas).
  • Villa Ruíz (partido de San Andrés de Giles).

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional contempla feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos, que permiten organizar escapadas y fines de semana largos a lo largo del año.

Feriados inamovibles

  • * 1 de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

En 2026, el Gobierno nacional estableció tres días no laborables con fines turísticos para fomentar el turismo interno:

  • Viernes 2 de enero.
  • Viernes 15 de mayo.
  • Viernes 21 de agosto.

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