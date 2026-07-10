- Qué localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio de 2026.
- A qué se debe el asueto en cada distrito.
- Quiénes tendrán día no laborable.
- Cuáles son los feriados inamovibles, trasladables y turísticos de 2026.
Estas localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio de 2026: el proximo jueves habrá un asueto regional en distintas zonas de la provincia de Buenos Aire, ¿a qué se debe?. Conocé cuáles serán las ciudades alcanzadas y repasá el calendario completo de feriados nacionales de 2026.
A mediados de este mes algunas lugares de la bonaerenses disfrutarán de un feriado local, una jornada que suele establecerse para conmemorar el aniversario de fundación de una ciudad o celebrar a su santo patrono. En estos casos, el alcance del asueto depende de cada municipio y de la normativa provincial correspondiente. Generalmente, la medida comprende a la administración pública, mientras que la adhesión del sector privado queda a criterio de cada empleador.
Para quienes viven o trabajan en los distritos beneficiados, será una oportunidad para participar de las actividades organizadas por cada comunidad, que suelen incluir actos oficiales, celebraciones religiosas, espectáculos y propuestas culturales.
Qué localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio de 2026
Las localidades bonaerenses que tendrán feriado el 16 de julio de 2026 son:
- Carmen de Areco.
- Carlos Tejedor.
- Cañada Seca (partido de General Villegas).
- Villa Ruíz (partido de San Andrés de Giles).
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
El calendario nacional contempla feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos, que permiten organizar escapadas y fines de semana largos a lo largo del año.
Feriados inamovibles
- * 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- 3 de abril: Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Feriados con fines turísticos
En 2026, el Gobierno nacional estableció tres días no laborables con fines turísticos para fomentar el turismo interno:
- Viernes 2 de enero.
- Viernes 15 de mayo.
- Viernes 21 de agosto.