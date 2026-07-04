¿Es para todos? A quiénes alcanza el feriado del 9 de julio en 2026 Con un feriado nacional y un día no laborable, así quedó conformado el esquema de descanso para esa semana y quiénes podrán acceder al fin de semana largo. Por Agregar C5N en









Así se desarrollará el feriado del 9 de julio. Pixabay

El 9 de julio será una de las fechas más importantes del calendario de feriados 2026.

El esquema de descanso previsto para esa semana no será igual para todos los trabajadores.

El viernes 10 de julio fue establecido como día no laborable, aunque su alcance no será el mismo en todos los casos.

El calendario 2026 también incluye otros feriados nacionales y jornadas con fines turísticos a lo largo del año. El feriado por el Día de la Independencia, que se celebra el 9 de julio, junto con el día no laborable del 10 de julio, permitirá conformar un fin de semana extra largo de hasta cuatro días. Sin embargo, este beneficio no alcanzará a todos por igual, ya que la posibilidad de disfrutar del descanso dependerá de la actividad en la que se desempeñen y de la decisión que adopte cada empleador.

9 de julio, Día de la Independencia. Argentina.gob Quiénes son los impactados por el feriado del 9 de julio de 2026 El 9 de julio de 2026 se celebrará el Día de la Independencia, una de las principales fechas patrias del país. La jornada conmemora la declaración de 1816 y está establecida como feriado nacional inamovible por la Ley 27.399. Al tratarse de un feriado nacional inamovible, todos los trabajadores alcanzados por la legislación laboral tienen derecho al descanso. Quienes deban prestar servicios durante esa jornada deben recibir una remuneración especial.

El Gobierno dispuso que el viernes 10 de julio de 2026 sea un día no laborable con fines turísticos para extender el descanso posterior al feriado por el Día de la Independencia y promover el turismo interno. No obstante, su aplicación no será automática y dependerá de cada empleador. A diferencia de un feriado, el día no laborable no obliga al sector privado a suspender sus actividades. Por eso, cada empleador decidirá si otorga o no la jornada libre. En la mayoría de los casos, el sector público suele adherir a los días no laborables, por lo que el descanso también alcanza a los organismos estatales.

¿Cómo impacta el feriado a los trabajadores? Pexels Para quienes accedan al día no laborable del viernes 10 de julio podrán disfrutar de un descanso de cuatro días consecutivos: jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio. En cambio, quienes no accedan al día no laborable no contarán con el fin de semana largo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional El cronograma de feriados de 2026. Pexels Feriados con fines turísticos Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.