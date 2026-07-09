Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo después del 9 de julio

Con el feriado por el Día de la Independencia transcurrido, muchos argentinos comenzaron a mirar el calendario para saber cuándo llegará la próxima pausa. La buena noticia es que todavía quedan varias oportunidades para cortar la rutina con nuevos fines de semana largos durante este 2026.
La próxima fecha marcada en rojo será el lunes 17 de agosto, jornada en la que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al tratarse de un feriado trasladable que cae al inicio de la semana, permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso.
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (traslado del viernes 20).
Diciembre
- Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25: Navidad.
Las fechas ideales para planificar una escapada o, simplemente, descansar
Antes de despedir el 2026, el calendario tendrá varios momentos que permitirán sumar días de descanso:
- 15, 16 y 17 de agosto: fin de semana largo por San Martín.
- 10, 11 y 12 de octubre: descanso extendido por Diversidad Cultural.
- 21, 22 y 23 de noviembre: fin de semana largo por Soberanía Nacional.
- 5, 6, 7 y 8 de diciembre: el descanso más extenso del tramo final del año, con cuatro días consecutivos.
- 25, 26 y 27 de diciembre: feriado de Navidad con fin de semana largo.
Los feriados de octubre, noviembre y diciembre.
/www.argentina.gob.ar/
Los días que permitirán sumar descanso en 2026
Además de los feriados nacionales, el Gobierno definió jornadas no laborables con fines turísticos para ampliar las posibilidades de descanso:
- Viernes 10 de julio.
- Lunes 7 de diciembre.
El primero de estos días turísticos se ubica inmediatamente después del feriado por el Día de la Independencia, mientras que el segundo permitirá extender el descanso de diciembre junto con la celebración de la Inmaculada Concepción.