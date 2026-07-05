5 de julio de 2026 Inicio
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Cuándo comienzan las vacaciones de invierno 2026 en Argentina: ¿coinciden con feriados?

El calendario escolar de este año ya fue confirmado y las fechas de la pausa invernal varían según la provincia. Además, el cronograma permite conocer cómo se combinará el receso con el feriado del 9 de julio y cuáles serán los próximos fines de semana largos del año.

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El receso invernal ya tiene fecha confirmada en todo el país.

El receso invernal ya tiene fecha confirmada en todo el país.

  • Cuándo comienzan las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia.
  • Cómo queda el calendario del receso escolar en todo el país.
  • Qué sucede con el feriado del 9 de julio y los fines de semana largos.
  • Cuáles son los feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos de 2026.

El receso invernal ya tiene fecha confirmada en todo el país. La Secretaría de Educación validó el calendario escolar para las 24 jurisdicciones con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los 190 días de clases establecidos por ley. Cuando comienzan las vacaciones de invierno 2026 en Argentina: ¿coinciden con feriados?

Así se desarrollará el feriado del 9 de julio.
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Como ocurre cada año, la pausa invernal del calendario escolar será escalonado durante julio, por lo que no todas las provincias tendrán vacaciones al mismo tiempo. Además, en algunos casos la agenda permitirá unir el feriado del 9 de julio con el inicio del descanso educativo, generando un período más extenso para estudiantes y familias.

Además de definir las fechas del descanso escolar de mitad de año, las autoridades educativas de cada provincia también establecieron cuándo finalizará el ciclo lectivo 2026. En la mayoría de las jurisdicciones, el cierre de clases se producirá durante la segunda quincena de diciembre, aunque las fechas varían según el calendario escolar de cada distrito. En el caso de Neuquén y Río Negro, el último día de clases será el 18 de diciembre de 2026. La provincia de Buenos Aires extenderá el ciclo lectivo hasta el 22 de diciembre, mientras que La Pampa será una de las jurisdicciones que terminará más tarde, con el cierre previsto para el 23 de diciembre de 2026. Si bien el cronograma ya fue oficializado, las provincias conservan la facultad de realizar modificaciones en caso de situaciones excepcionales, como fenómenos climáticos o inconvenientes edilicios, siempre que se garantice el cumplimiento de los 190 días de clases** fijados por el calendario educativo nacional.

Qué vacaciones de invierno coinciden con el feriado de 2026

El 9 de julio, Día de la Independencia, será feriado nacional y, para muchas familias, coincidirá con el inicio del receso escolar. Las provincias que comienzan sus vacaciones el lunes 13 de julio podrán enlazar el feriado y el fin de semana largo con las dos semanas de descanso. En esos casos, las clases finalizarán el miércoles 8 de julio y los estudiantes disfrutarán de un período continuo de hasta 18 días sin actividad escolar. En cambio, quienes vivan en provincias donde el receso comienza el 20 de julio** tendrán el feriado como una pausa dentro del mes y deberán regresar a clases la semana siguiente antes de iniciar las vacaciones.

Así quedan las vacaciones de invierno en 2026

El calendario oficial quedó organizado en tres grandes períodos:

  • Del 6 al 17 de julio

Las vacaciones de invierno comenzarán primero en las siguientes provincias:

    • Córdoba
    • Entre Ríos
    • Mendoza
    • San Juan
    • San Luis
    • Santa Fe
  • Del 13 al 24 de julio

En esta segunda etapa tendrán receso escolar:

    • Catamarca
    • Chubut
    • Corrientes
    • Formosa
    • Jujuy
    • La Pampa
    • La Rioja
    • Misiones
    • Neuquén
    • Río Negro
    • Salta
    • Santa Cruz
    • Tierra del Fuego
    • Tucumán
  • Del 20 al 31 de julio

Por último, las vacaciones de invierno serán para:

    • Buenos Aires
    • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
    • Chaco
    • Santiago del Estero
ones de invierno

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Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.

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