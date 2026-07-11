Uno por uno: qué partidos de Buenos Aires tendrán feriado el jueves 16 de julio en 2026 La disposición beneficiará a vecinos de distintos partidos y localidades que celebrarán una fecha importante para sus comunidades. Por Agregar C5N en









Estos partidos de PBA tendrán feriado el 16 de julio.

El jueves 16 de julio habrá feriado local en distintos partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires.

La jornada se debe a la celebración del Día de Nuestra Señora del Carmen, patrona de varios municipios.

Las fiestas patronales suelen incluir actividades religiosas, ferias y espectáculos para la comunidad.

El feriado podrá generar cambios en la atención de organismos públicos, bancos y otras actividades locales. El jueves 16 de julio de 2026 será una jornada de descanso especial en distintos partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires debido a la celebración de sus fiestas patronales. Como ocurre cada año, estas conmemoraciones forman parte del calendario oficial de cada distrito y pueden implicar cambios en el funcionamiento de la administración pública, los bancos y otras actividades locales.

Todos los 16 de julio se celebra el Día de Nuestra Señora del Carmen, una festividad católica con fuerte arraigo en distintos partidos de Buenos Aires. La Virgen del Carmen es considerada la patrona oficial de varias localidades y municipios, además de los marineros, pescadores y las Fuerzas Armadas.

Las celebraciones por las fiestas patronales suelen incluir misas y procesiones, además de ferias de artesanos, espectáculos musicales y diversas actividades gastronómicas y recreativas para toda la comunidad.

16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Qué partidos de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio de 2026 Carmen de Areco

General Rodríguez

Carlos Casares

Benito Juárez

Cañuelas

Zárate

General Lamadrid

Pellegrini

Chivilcoy

Lobería

Las Flores

Carmen de Patagones También alcanza a estas localidades:

La Violeta, El Socorro y Mariano Benítez (Pergamino).

Villa Saboya (General Villegas).

Dennehy y Francisco Quiroga (Nueve de Julio).

Pasteur (Lincoln). Conocé el calendario de feriados de 2026. Freepik Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.