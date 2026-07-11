- El jueves 16 de julio habrá feriado local en distintos partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires.
- La jornada se debe a la celebración del Día de Nuestra Señora del Carmen, patrona de varios municipios.
- Las fiestas patronales suelen incluir actividades religiosas, ferias y espectáculos para la comunidad.
- El feriado podrá generar cambios en la atención de organismos públicos, bancos y otras actividades locales.
El jueves 16 de julio de 2026 será una jornada de descanso especial en distintos partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires debido a la celebración de sus fiestas patronales. Como ocurre cada año, estas conmemoraciones forman parte del calendario oficial de cada distrito y pueden implicar cambios en el funcionamiento de la administración pública, los bancos y otras actividades locales.
Todos los 16 de julio se celebra el Día de Nuestra Señora del Carmen, una festividad católica con fuerte arraigo en distintos partidos de Buenos Aires. La Virgen del Carmen es considerada la patrona oficial de varias localidades y municipios, además de los marineros, pescadores y las Fuerzas Armadas.
Las celebraciones por las fiestas patronales suelen incluir misas y procesiones, además de ferias de artesanos, espectáculos musicales y diversas actividades gastronómicas y recreativas para toda la comunidad.
16 de julio, Día de la Virgen del Carmen.
Qué partidos de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio de 2026
- Carmen de Areco
- General Rodríguez
- Carlos Casares
- Benito Juárez
- Cañuelas
- Zárate
- General Lamadrid
- Pellegrini
- Chivilcoy
- Lobería
- Las Flores
- Carmen de Patagones
También alcanza a estas localidades:
- La Violeta, El Socorro y Mariano Benítez (Pergamino).
- Villa Saboya (General Villegas).
- Dennehy y Francisco Quiroga (Nueve de Julio).
- Pasteur (Lincoln).
Conocé el calendario de feriados de 2026.
Freepik
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.