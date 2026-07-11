11 de julio de 2026 Inicio
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Uno por uno: qué partidos de Buenos Aires tendrán feriado el jueves 16 de julio en 2026

La disposición beneficiará a vecinos de distintos partidos y localidades que celebrarán una fecha importante para sus comunidades.

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Estos partidos de PBA tendrán feriado el 16 de julio.

Estos partidos de PBA tendrán feriado el 16 de julio.

  • El jueves 16 de julio habrá feriado local en distintos partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires.
  • La jornada se debe a la celebración del Día de Nuestra Señora del Carmen, patrona de varios municipios.
  • Las fiestas patronales suelen incluir actividades religiosas, ferias y espectáculos para la comunidad.
  • El feriado podrá generar cambios en la atención de organismos públicos, bancos y otras actividades locales.

El jueves 16 de julio de 2026 será una jornada de descanso especial en distintos partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires debido a la celebración de sus fiestas patronales. Como ocurre cada año, estas conmemoraciones forman parte del calendario oficial de cada distrito y pueden implicar cambios en el funcionamiento de la administración pública, los bancos y otras actividades locales.

Algunas localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio de 2026.
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Estas localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio: a qué se debe

Todos los 16 de julio se celebra el Día de Nuestra Señora del Carmen, una festividad católica con fuerte arraigo en distintos partidos de Buenos Aires. La Virgen del Carmen es considerada la patrona oficial de varias localidades y municipios, además de los marineros, pescadores y las Fuerzas Armadas.

Las celebraciones por las fiestas patronales suelen incluir misas y procesiones, además de ferias de artesanos, espectáculos musicales y diversas actividades gastronómicas y recreativas para toda la comunidad.

16 de julio, Día de la Virgen del Carmen.

16 de julio, Día de la Virgen del Carmen.

Qué partidos de Buenos Aires tendrán feriado el 16 de julio de 2026

  • Carmen de Areco
  • General Rodríguez
  • Carlos Casares
  • Benito Juárez
  • Cañuelas
  • Zárate
  • General Lamadrid
  • Pellegrini
  • Chivilcoy
  • Lobería
  • Las Flores
  • Carmen de Patagones

También alcanza a estas localidades:

  • La Violeta, El Socorro y Mariano Benítez (Pergamino).
  • Villa Saboya (General Villegas).
  • Dennehy y Francisco Quiroga (Nueve de Julio).
  • Pasteur (Lincoln).
Conocé el calendario de feriados de 2026.

Conocé el calendario de feriados de 2026.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.
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