Cuáles son las vacaciones de invierno que coinciden con los feriados de julio 2026 Los estudiantes de estas provincias contarán con más días de descanso ya que el fin de semana largo del 9 de julio se une con el inicio de las vacaciones. Por Agregar C5N en









¿En qué provincias se acopla el feriado largo con las vacaciones de invierno?

El calendario escolar oficial define la organización del ciclo lectivo y establece las fechas del receso invernal 2026 en todo el país.

Las vacaciones de invierno se distribuyen en distintos períodos durante julio para cumplir con los 190 días de clases y ordenar el cronograma educativo.

Un grupo de estudiantes inicia su receso el 13 de julio tras finalizar las clases el 8 de julio, lo que permite unirlo con el fin de semana largo.

Esa combinación genera un descanso continuo más extenso, que en algunos casos alcanza hasta 18 días. El cronograma oficial definido por la Secretaría de Educación detalla la organización del calendario escolar y fija las fechas de las vacaciones de invierno 2026. Este período de descanso no es uniforme en todo el país, sino que se distribuye en distintos momentos según la jurisdicción, de acuerdo con la planificación educativa de cada región.

Se vienen las vacaciones de invierno 2026. Pexels Para garantizar el cumplimiento de los 190 días de clases efectivos establecidos por la normativa vigente, las 24 provincias organizaron un esquema escalonado para el receso invernal 2026. De esta manera, las vacaciones de invierno se distribuyen a lo largo de julio, lo que permite ordenar el calendario escolar y, al mismo tiempo, acompañar la dinámica del turismo durante la temporada invernal.

Qué vacaciones de invierno coinciden con los feriados de julio 2026 Según lo definido por los ministerios de Educación provinciales, un grupo amplio de jurisdicciones que abarca a: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta y Tucumán fijó el inicio de su receso invernal para el lunes 13 de julio de 2026.

Estas provincias contarán con mas días de descanso. Pexels Para los estudiantes de estas provincias las clases culminan formalmente el miércoles 8 de julio de 2026, lo que permite conectar el fin de semana largo por el Día de la Independencia con el comienzo del receso invernal. De este modo, se conforma un período de descanso continuo más extenso para las familias de estos distritos que llegará a un total de 18 días.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Conocé el cronograma de feriados nacionales de 2026. Freepik Feriados con fines turísticos Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.