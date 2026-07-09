Todos estos partidos de Buenos Aires tendrán feriado en julio 2026: a qué se debe

- Durante julio, distintas jornadas no laborables se distribuyen a lo largo del calendario en varios partidos de la provincia.
- A medida que avanzan los días del mes, estas pausas permiten interrumpir la rutina y reorganizar la agenda semanal.
- En muchos casos, cuando las fechas coinciden con fines de semana, se potencian como oportunidades de descanso extendido.
- Además, en determinadas jornadas, estas conmemoraciones impulsan el movimiento turístico y comercial en cada localidad.
A lo largo de este mes, varios partidos de la provincia de Buenos Aires tendrán feriados locales con motivo de aniversarios fundacionales y festividades patronales. Estas jornadas especiales, establecidas por las autoridades correspondientes, permitirán a las comunidades celebrar acontecimientos históricos y religiosos que forman parte de la identidad de cada distrito, además de generar modificaciones en la actividad habitual de esos lugares.
Qué partidos de Buenos Aires tendrán feriado en julio 2026
- Pinamar: 1 de julio (aniversario fundacional)
- Villa Gesell: 1 de julio (aniversario fundacional)
- Coronel Rosales: 2 de julio (aniversario fundacional)
- Pehuajó: 3 de julio (aniversario fundacional)
- Daireaux: 5 de julio (aniversario fundacional)
- Campana: 6 de julio (aniversario fundacional)
- Carmen de Areco: 16 de julio (patronal)
- General Rodríguez: 16 de julio (patronal)
- Carlos Casares: 16 de julio (patronal)
- Benito Juárez: 16 de julio (patronal)
- Cañuelas: 16 de julio (patronal)
- Zárate: 16 de julio (patronal)
- General Lamadrid: 16 de julio (patronal)
- Pellegrini: 16 de julio (patronal)
- Chivilcoy: 16 de julio (patronal)
- Lobería: 16 de julio (patronal)
- Las Flores: 16 de julio (patronal)
- Carmen de Patagones: 16 de julio (patronal)
- Lincoln: 19 de julio (aniversario fundacional)
- Carlos Pellegrini: 20 de julio (aniversario fundacional)
- General Alvear: 22 de julio (aniversario fundacional)
- Baradero: 25 de julio (aniversario fundacional y patronal)
- San Pedro: 25 de julio (aniversario fundacional)
- General Villegas: 28 de julio (aniversario fundacional)
- Guaminí: 28 de julio (aniversario fundacional)
- Villarino: 28 de julio (aniversario fundacional)
- Puan: 28 de julio (aniversario fundacional)
- Saladillo: 31 de julio (aniversario fundacional)
- Junín: 31 de julio (patronal)
Conocé las fechas de los feriados que te darán un día de descanso.
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Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.