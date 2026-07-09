Todos estos partidos de Buenos Aires tendrán feriado en julio 2026: a qué se debe

Estos son los partidos bonaerenses que tendrán feriado a lo largo de este mes.

Durante julio, distintas jornadas no laborables se distribuyen a lo largo del calendario en varios partidos de la provincia.

A medida que avanzan los días del mes, estas pausas permiten interrumpir la rutina y reorganizar la agenda semanal.

En muchos casos, cuando las fechas coinciden con fines de semana, se potencian como oportunidades de descanso extendido.

Además, en determinadas jornadas, estas conmemoraciones impulsan el movimiento turístico y comercial en cada localidad.

A lo largo de este mes, varios partidos de la provincia de Buenos Aires tendrán feriados locales con motivo de aniversarios fundacionales y festividades patronales. Estas jornadas especiales, establecidas por las autoridades correspondientes, permitirán a las comunidades celebrar acontecimientos históricos y religiosos que forman parte de la identidad de cada distrito, además de generar modificaciones en la actividad habitual de esos lugares.