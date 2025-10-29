Cuáles son los feriados nacionales que tendrá noviembre en 2025

Con el año en su recta final, estas fechas se convierten en una oportunidad para planificar viajes, reuniones familiares o simplemente disfrutar de un respiro.

Noviembre se perfila como un mes ideal para quienes buscan aprovechar al máximo los días de descanso, con varios feriados nacionales que ya generan expectativa entre trabajadores, estudiantes y el sector turístico. Mientras tanto, las consultas sobre el cronograma oficial aumentan en todo el país, especialmente entre quienes buscan coordinar vacaciones.

Cada año, la distribución de los feriados impacta directamente en la organización de la rutina y en la economía, impulsando el turismo interno y promoviendo el equilibrio entre trabajo y descanso. En ese sentido, noviembre 2025 ofrecerá más de una ocasión para disfrutar de fines de semana extendidos o actividades recreativas.

El próximo fin de semana largo se acerca y promete ser uno de los más esperados del año. Según el calendario oficial , el descanso se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre , ofreciendo una nueva oportunidad para viajar o disfrutar de unos días libres antes de las fiestas. Este período fue organizado estratégicamente para impulsar el turismo en todo el país, combinando un día no laborable con fines turísticos y un feriado nacional trasladado .

El viernes 21 de noviembre fue declarado no laborable mediante el Decreto 1027/2024, con el objetivo de complementar el feriado del lunes 24, cuando se celebrará el Día de la Soberanía Nacional. Aunque esta fecha conmemora cada 20 de noviembre la histórica batalla de la Vuelta de Obligado, su traslado permite generar un fin de semana extralargo de cuatro días, ideal para escapadas cortas o encuentros familiares.

Con este nuevo descanso, el calendario 2025 entra en su tramo final, dejando cuatro feriados por delante: el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, seguidos por el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25 de diciembre, Navidad, ambos inamovibles. Una última oportunidad para cerrar el año con una pausa antes del inicio del verano.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos