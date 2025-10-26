Día no laborable y feriado: cómo se compone el fin de semana largo de noviembre en 2025

Noviembre traerá uno de los fines de semana largos más esperados del año, combinando días de descanso que permitirán disfrutar de una pausa antes del cierre de 2025. Este período especial incluirá tanto un feriado nacional como una jornada no laborable. A medida que se acercan Feriados así, crece la expectativa de quienes planean aprovechar al máximo estos días para viajar o disfrutar de actividades fuera de la rutina.
Más allá del descanso, estos días libres representan una oportunidad para recargar energías y marcar una pausa en medio del ritmo acelerado de fin de año. La combinación de ambas fechas convierte a este fin de semana en uno de los más atractivos del calendario nacional, ideal para cerrar el mes con un merecido respiro.
El viernes 21 de noviembre fue declarado día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se conmemorará el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.
Este último se traslada desde su fecha original, el 20 de noviembre, conforme a lo dispuesto por la Ley 27.399, que regula los feriados trasladables en el calendario nacional. De esta manera, se configura un fin de semana largo de 4 días, ideal para fomentar el turismo interno y promover la actividad económica en distintas regiones del país.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
Feriados inamovibles
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 12 de octubre: Día de la Raza
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)
Feriados con fines turísticos