Qué fin de semana de noviembre 2025 tendrá feriado y genera 4 días libres

Más allá del descanso, estos días libres se observan como una oportunidad para organizar la agenda personal y profesional, permitiendo a muchos ajustar compromisos.

Noviembre se acerca con una oportunidad para descansar más de lo habitual: uno de los fines de semana del mes incluirá un feriado que promete generar hasta cuatro días libres. La noticia despierta expectativa entre quienes buscan planificar escapadas, actividades familiares o simplemente un respiro en medio de la rutina laboral.

La combinación de fin de semana y feriado largo siempre genera movimiento en el turismo, el comercio y distintos servicios, y este mes no será la excepción. Las ciudades y destinos populares ya comienzan a recibir consultas y a preparar propuestas para quienes quieran aprovechar este tiempo extra.

El calendario del Ministerio de Interior indica que en noviembre de 2025 habrá un feriado nacional y un día no laborable , lo que generará un fin de semana largo que podrá extenderse a tres o cuatro días , según la decisión del empleador.

El viernes 21 de noviembre fue declarado día no laborable mediante el Decreto 1027/2024. A diferencia de los feriados nacionales, estos días dependen de la determinación de cada empleador para otorgar descanso.

Por su parte, el feriado del Día de la Soberanía Nacional se trasladó al lunes 24 de noviembre, conforme a lo dispuesto por la Ley 27.399 sobre feriados trasladables. Originalmente, esta conmemoración se realizaba el 20 de noviembre, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, acontecimiento histórico ocurrido en 1845.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos