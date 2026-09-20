Decretan feriado para el martes 29 de septiembre en 2026: a qué se debe La jornada estará contemplada en el calendario de celebraciones locales de la provincia de Buenos Aires. Conocé el alcance de la medida, las localidades involucradas y el motivo de la conmemoración. Por Agregar C5N en









Calendario de feriados 2026: cuáles son las fechas previstas y qué celebraciones tendrán alcance local.

Qué establece la normativa bonaerense.

Qué actividades estarán alcanzadas.

Cuál es el motivo de la celebración.

Diferencias entre un feriado nacional y uno local. Decretan feriado para el martes 29 de septiembre en 2026: el asueto alcanzará a trabajadores de distintos municipios y localidades de la provincia de Buenos Aires. a qué se debe y quiénes podrán disfrutar de un día de descanso.

El ultimo martes del mes habrá una jornada no laborable en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires con motivo de celebraciones patronales y aniversarios fundacionales. La medida se enmarca en el calendario de festividades locales establecido por el Gobierno bonaerense.

De acuerdo con la Resolución 418/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, las fechas de celebración de cada municipio contemplan días no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, además de feriados optativos para la industria, el comercio y otras actividades. (Normas GBA)

Por qué es feriado el martes 29 de septiembre y quiénes lo disfrutarán Según el calendario de festividades locales de la provincia de Buenos Aires, estas son algunas de las localidades que tendrán celebraciones durante esa jornada:

San Miguel : celebración de su festividad patronal.

: celebración de su festividad patronal. Rivadavia : celebración de su festividad patronal.

: celebración de su festividad patronal. San Miguel Arcángel, partido de Adolfo Alsina: aniversario fundacional de la localidad. La aplicación del asueto y sus alcances dependen de la actividad y de las disposiciones vigentes para cada municipio.