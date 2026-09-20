20 de septiembre de 2026 Inicio
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Decretan feriado para el martes 29 de septiembre en 2026: a qué se debe

La jornada estará contemplada en el calendario de celebraciones locales de la provincia de Buenos Aires. Conocé el alcance de la medida, las localidades involucradas y el motivo de la conmemoración.

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Calendario de feriados 2026: cuáles son las fechas previstas y qué celebraciones tendrán alcance local. 

Calendario de feriados 2026: cuáles son las fechas previstas y qué celebraciones tendrán alcance local. 

  • Qué establece la normativa bonaerense.
  • Qué actividades estarán alcanzadas.
  • Cuál es el motivo de la celebración.
  • Diferencias entre un feriado nacional y uno local.

Decretan feriado para el martes 29 de septiembre en 2026: el asueto alcanzará a trabajadores de distintos municipios y localidades de la provincia de Buenos Aires. a qué se debe y quiénes podrán disfrutar de un día de descanso.

El ultimo martes del mes habrá una jornada no laborable en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires con motivo de celebraciones patronales y aniversarios fundacionales. La medida se enmarca en el calendario de festividades locales establecido por el Gobierno bonaerense.

De acuerdo con la Resolución 418/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, las fechas de celebración de cada municipio contemplan días no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, además de feriados optativos para la industria, el comercio y otras actividades. (Normas GBA)

Por qué es feriado el martes 29 de septiembre y quiénes lo disfrutarán

Según el calendario de festividades locales de la provincia de Buenos Aires, estas son algunas de las localidades que tendrán celebraciones durante esa jornada:

  • San Miguel: celebración de su festividad patronal.
  • Rivadavia: celebración de su festividad patronal.
  • San Miguel Arcángel, partido de Adolfo Alsina: aniversario fundacional de la localidad.

La aplicación del asueto y sus alcances dependen de la actividad y de las disposiciones vigentes para cada municipio.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.
  • 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
  • 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

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