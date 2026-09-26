26 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Confirman que será feriado el miércoles 30 de septiembre en 2026: a qué se debe

La jornada permitirá a un grupo de trabajadores sumar un descanso extra en el último día del mes.

Por
Será feriado el miércoles 30 de septiembre

Será feriado el miércoles 30 de septiembre, ¿a qué se debe?

Pixabay
  • El miércoles 30 de septiembre habrá feriados locales en la provincia de Buenos Aires.
  • Dos distritos bonaerenses tendrán una jornada especial de descanso.
  • La jornada tendrá lugar en plena semana y cerrará el mes.
  • El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.

El último día del mes traerá un nuevo descanso para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una fecha especial para los habitantes de determinados partidos bonaerenses, que contarán con una jornada de celebración por un motivo histórico.

Conocé cuales son los feriados que tiene la última semana de septiembre en 2026.
Te puede interesar:

Qué feriados tiene la última semana de septiembre

La fecha tendrá un valor especial para quienes estén alcanzados por estos feriados locales, sobre todo porque septiembre no contó con ningún feriado nacional en 2026. Así, el miércoles 30 permitirá sumar una jornada de descanso en plena semana laboral, justo antes de comenzar un nuevo mes.

Será feriado el miércoles 30 de octubre, ¿a qué se debe?

Será feriado el miércoles 30 de octubre, ¿a qué se debe?

Por qué es feriado el miércoles 30 de septiembre y quiénes lo disfrutarán

El feriado del miércoles 30 de septiembre alcanzará a los partidos bonaerenses de Rivadavia y Almirante Brown. En ambos casos, el motivo es el aniversario fundacional de cada distrito, una fecha especial que permitirá a sus habitantes celebrar y, al mismo tiempo, contar con una jornada de descanso.

Los empleados del sector público y quienes trabajan en las sucursales del Banco Provincia tendrán el día libre por la celebración, por lo que podrán interrumpir sus actividades habituales. En cambio, en el caso de los trabajadores privados será una jornada no laborable opcional, sujeta a la autorización de cada empleador.

Plaza Almirante Guillermo Brown.

Plaza Almirante Guillermo Brown.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Papa dará misas en Luján y en el Monumento de los Españoles.

Visita del papa León XIV: qué pasará con el feriado del miércoles 11 de noviembre en CABA y Provincia

El calendario de feriados 2026 contempla jornadas nacionales y fechas especiales en distintas localidades.

Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 25 de septiembre en 2026

Será feriado el jueves 24 de septiembre, ¿qué se celebra y a quiénes alcanza?

Decretan feriado el jueves 24 de septiembre en 2026: qué se celebra y quienes lo pueden disfrutar

Habrá feriado el martes 22 de septiembre, ¿quiénes lo pueden disfrutar?

Confirman un nuevo feriado para el martes 22 de septiembre: qué se celebra y a quienes alcanza

Una nena cordobesa le hizo un pedido muy especial al Ratón Pérez y la sorpresa que encontró al despertarse conmovió a miles de personas.

Esta nena le hizo un pedido al Ratón Pérez y lo que recibió se volvió viral: qué fue

Un sencillo truco casero se viralizó en redes sociales como alternativa para aliviar temporalmente la nariz tapada. 

Este es el truco casero para destapar tu nariz sin usar medicamentos

Rating Cero

Mauro Icardi y una celebración escandalosa.

Mauro Icardi blanqueó su infidelidad a Wanda Nara con La China Suárez: "Aquella noche sigue intacta"

¿Qué fue de la vida de Sportacus, el protagonista de ﻿LazyTown?
play

Sportacus, el personaje destacado de LazyTown: qué fue de la vida del actor que era furor en la TV infantil

Así es la cocina de la casa de campo de Natalia Oreiro.

Estilo campestre y tradicional: así es la cocina de Natalia Oreiro en su casa de campo

Vincent D’Onofrio interpretó al Soldado Patoso en La chaqueta metálica, el papel que marcó un antes y un después en su carrera.

Stanley Kubrick le pidió que suba de peso y con ese papel despegó su carrera: quién es

Brad Pitt durante el rodaje de En el corazón de la bestia, su nueva película de supervivencia.
play

¿La más exigente? Cómo fue la impresionante transformación de Brad Pitt para su última película

Jimena Barón le dedicó unas tiernas palabras a su hijo mayor Morrison.

El emotivo posteo de Jimena Barón en medio de la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo

últimas noticias

Osvaldo se había retirado del fútbol en Banfield, en plena pandemia por Covid.

Daniel Osvaldo sigue en terapia intensiva: fue operado y está consciente

Hace 38 minutos
Wes Streeting sostuvo que la Argentina no cuenta con la capacidad necesaria para tomar el archipiélago .

El Reino Unido advirtió que está listo para defender las Malvinas con sus fuerzas armadas

Hace 55 minutos
La familia del deportista argentino asesinado en 2022 rompió el silencio a la salida del recinto judicial.

El conmovedor mensaje de la madre de Federico Aramburú tras la condena a sus asesinos

Hace 1 hora
Mauro Icardi y una celebración escandalosa.

Mauro Icardi blanqueó su infidelidad a Wanda Nara con La China Suárez: "Aquella noche sigue intacta"

Hace 1 hora
Una nena cordobesa le hizo un pedido muy especial al Ratón Pérez y la sorpresa que encontró al despertarse conmovió a miles de personas.

Esta nena le hizo un pedido al Ratón Pérez y lo que recibió se volvió viral: qué fue

Hace 1 hora