- El miércoles 30 de septiembre habrá feriados locales en la provincia de Buenos Aires.
- Dos distritos bonaerenses tendrán una jornada especial de descanso.
- La jornada tendrá lugar en plena semana y cerrará el mes.
- El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.
El último día del mes traerá un nuevo descanso para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una fecha especial para los habitantes de determinados partidos bonaerenses, que contarán con una jornada de celebración por un motivo histórico.
La fecha tendrá un valor especial para quienes estén alcanzados por estos feriados locales, sobre todo porque septiembre no contó con ningún feriado nacional en 2026. Así, el miércoles 30 permitirá sumar una jornada de descanso en plena semana laboral, justo antes de comenzar un nuevo mes.
Será feriado el miércoles 30 de octubre, ¿a qué se debe?
Freepik
Por qué es feriado el miércoles 30 de septiembre y quiénes lo disfrutarán
El feriado del miércoles 30 de septiembre alcanzará a los partidos bonaerenses de Rivadavia y Almirante Brown. En ambos casos, el motivo es el aniversario fundacional de cada distrito, una fecha especial que permitirá a sus habitantes celebrar y, al mismo tiempo, contar con una jornada de descanso.
Los empleados del sector público y quienes trabajan en las sucursales del Banco Provincia tendrán el día libre por la celebración, por lo que podrán interrumpir sus actividades habituales. En cambio, en el caso de los trabajadores privados será una jornada no laborable opcional, sujeta a la autorización de cada empleador.