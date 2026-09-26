Confirman que será feriado el miércoles 30 de septiembre en 2026: a qué se debe La jornada permitirá a un grupo de trabajadores sumar un descanso extra en el último día del mes. Por Agregar C5N en









Será feriado el miércoles 30 de septiembre, ¿a qué se debe? Pixabay

El miércoles 30 de septiembre habrá feriados locales en la provincia de Buenos Aires.

Dos distritos bonaerenses tendrán una jornada especial de descanso.

La jornada tendrá lugar en plena semana y cerrará el mes.

El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos. El último día del mes traerá un nuevo descanso para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una fecha especial para los habitantes de determinados partidos bonaerenses, que contarán con una jornada de celebración por un motivo histórico.

La fecha tendrá un valor especial para quienes estén alcanzados por estos feriados locales, sobre todo porque septiembre no contó con ningún feriado nacional en 2026. Así, el miércoles 30 permitirá sumar una jornada de descanso en plena semana laboral, justo antes de comenzar un nuevo mes.

Será feriado el miércoles 30 de octubre, ¿a qué se debe? Freepik Por qué es feriado el miércoles 30 de septiembre y quiénes lo disfrutarán El feriado del miércoles 30 de septiembre alcanzará a los partidos bonaerenses de Rivadavia y Almirante Brown. En ambos casos, el motivo es el aniversario fundacional de cada distrito, una fecha especial que permitirá a sus habitantes celebrar y, al mismo tiempo, contar con una jornada de descanso.

Los empleados del sector público y quienes trabajan en las sucursales del Banco Provincia tendrán el día libre por la celebración, por lo que podrán interrumpir sus actividades habituales. En cambio, en el caso de los trabajadores privados será una jornada no laborable opcional, sujeta a la autorización de cada empleador.

Plaza Almirante Guillermo Brown. Tiempo Argentino Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.