Qué feriados tiene la última semana de septiembre en 2026 Algunos trabajadores bonaerenses sumarán un día de descanso durante los últimos días de septiembre. Por Agregar C5N en









Conocé cuales son los feriados que tiene la última semana de septiembre en 2026. Freepik

Septiembre termina con varios feriados locales en la provincia de Buenos Aires.

Las fechas se concentran entre el martes 29 y el miércoles 30.

Las jornadas corresponden a celebraciones patronales y aniversarios fundacionales.

El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos. Septiembre está llegando a su fin, pero antes de despedirse, deja un puñado de feriados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Se trata de fechas especiales para los habitantes de determinados municipios y localidades, que contarán con jornadas de celebración por diferentes motivos.

Estas jornadas tendrán todavía más valor para los habitantes de los lugares alcanzados, ya que septiembre no contó con ningún feriado nacional en 2026. Así, los días 28, 29 y 30 de septiembre ofrecerán nuevas oportunidades de descanso en plena semana para los trabajadores, permitiéndoles cortar con la rutina habitual antes de la llegada de octubre.

Estos son los feriados que habrá en la última semana de septiembre de 2026. Freepik Cuáles son los feriados que cierran septiembre en 2026 De acuerdo con el calendario de festividades patronales y aniversarios locales de 2026, durante la última semana de septiembre habrá distintas jornadas de descanso en la provincia de Buenos Aires. Estas son las localidades y partidos que tendrán feriado los días 28, 29 y 30 de septiembre:

Lunes 28 de septiembre No habrá ningún feriado local Martes 29 de septiembre Partido de San Miguel del Monte (patronal)

(patronal) Partido de San Miguel (patronal)

(patronal) Localidad de General Alvarado, partido de General Alvarado (aniversario fundacional)

(aniversario fundacional) Localidad de San Miguel Arcángel, partido de Adolfo Alsina (aniversario fundacional) Miércoles 30 de septiembre Partido de Rivadavia (aniversario fundacional)

(aniversario fundacional) Partido de Almirante Brown (aniversario fundacional) Laguna de Monte. Cambio de aire De esta manera, los empleados del sector público tendrán un día libre por la celebración, mientras que para los trabajadores privados será una jornada no laborable opcional, siempre que cuenten con la autorización de sus empleadores. Además, el beneficio también alcanzará a todos los empleados de las sucursales del Banco Provincia.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.