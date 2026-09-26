- Septiembre termina con varios feriados locales en la provincia de Buenos Aires.
- Las fechas se concentran entre el martes 29 y el miércoles 30.
- Las jornadas corresponden a celebraciones patronales y aniversarios fundacionales.
- El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.
Septiembre está llegando a su fin, pero antes de despedirse, deja un puñado de feriados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Se trata de fechas especiales para los habitantes de determinados municipios y localidades, que contarán con jornadas de celebración por diferentes motivos.
Estas jornadas tendrán todavía más valor para los habitantes de los lugares alcanzados, ya que septiembre no contó con ningún feriado nacional en 2026. Así, los días 28, 29 y 30 de septiembre ofrecerán nuevas oportunidades de descanso en plena semana para los trabajadores, permitiéndoles cortar con la rutina habitual antes de la llegada de octubre.
Estos son los feriados que habrá en la última semana de septiembre de 2026.
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Cuáles son los feriados que cierran septiembre en 2026
De acuerdo con el calendario de festividades patronales y aniversarios locales de 2026, durante la última semana de septiembre habrá distintas jornadas de descanso en la provincia de Buenos Aires. Estas son las localidades y partidos que tendrán feriado los días 28, 29 y 30 de septiembre:
Lunes 28 de septiembre
- No habrá ningún feriado local
Martes 29 de septiembre
- Partido de San Miguel del Monte (patronal)
- Partido de San Miguel (patronal)
- Localidad de General Alvarado, partido de General Alvarado (aniversario fundacional)
- Localidad de San Miguel Arcángel, partido de Adolfo Alsina (aniversario fundacional)
Miércoles 30 de septiembre
- Partido de Rivadavia (aniversario fundacional)
- Partido de Almirante Brown (aniversario fundacional)
De esta manera, los empleados del sector público tendrán un día libre por la celebración, mientras que para los trabajadores privados será una jornada no laborable opcional, siempre que cuenten con la autorización de sus empleadores. Además, el beneficio también alcanzará a todos los empleados de las sucursales del Banco Provincia.