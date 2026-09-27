27 de septiembre de 2026 Inicio
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La salud de Daniel Osvaldo: su familia habló por primera vez y reveló detalles de su estado

El exfutbolista permanece internado por un derrame pleural derecho y sus allegados contaron cómo se encuentra tras ser intervenido quirúrgicamente.

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Daniel Osvaldo permanece internado.

Daniel Osvaldo permanece internado.

El exfutbolista y músico Daniel Osvaldo permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol tras haber ingresado de urgencia a causa de un severo dolor torácico y un proceso infeccioso en el área pulmonar. Durante el procedimiento médico inicial, los profesionales detectaron un derrame pleural derecho con acumulación de líquido y pus, por lo que fue intervenido quirúrgicamente para limpiar la zona afectada.

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En diálogo con Clarín, los familiares de Osvaldo se refirieron al estado de salud del exjugador y señalaron que "está bien y lúcido", mientras que remarcaron que los médicos "agarraron a tiempo" la infección. El equipo de salud del hospital tomó muestras de tejido pleural para realizar una biopsia que permita identificar el origen del inconveniente médico y definir el tratamiento correspondiente.

Daniel Osvaldo permanece internado.

Daniel Osvaldo permanece internado.

Por lo pronto, el periodista Ángel de Brito reveló que el exdelantero de 40 años permanece en terapia intensiva y con un compromiso pulmonar. También agregó que se encuentra despierto, consciente y acompañado por sus hermanos Valeria y Johny Osvaldo.

A la incertidumbre sobre su recuperación, se le sumó un dato que generó alerta sobre el presente del exdeportista. En el mismo el periodista Pepe Ochoa expresó en LAM que Osvaldo arrastra varios años con dificultades económicas. "Tengo entendido que no tiene prepaga", afirmó el panelista al aire.

Daniel Osvaldo, entre su etapa como futbolista, la música y sus problemas con las drogas

Daniel Osvaldo inició su carrera como futbolista profesional en Huracán, pero rápidamente se marchó al fútbol italiano donde vistió la camiseta de siete clubes, destacando sus pasos por Inter, Roma y Juventus. Aunque también fue figura en el Espanyol de Barcelona, militó en el Southampton de la Premier League y cumplió un breve paso por el Porto de Portugal. Entre medio, contabilizó más de diez presentaciones con la selección italiana, luego de haberse naturalizado como ciudadano de ese país.

En 2015 tuvo una primera aparición en Boca, marcando su regreso al fútbol argentino tras una década. La breve estadía se interrumpió para jugar en Portugal y luego retornó en 2016, aunque la experiencia terminó en conflicto con el DT. Alejado del deporte profesional, el futbolista profundizó su faceta como cantante durante esos años y grabó una serie de discos con su banda de rocanrol Barrio Viejo.

Hace unos meses, volvió a ser noticia tras una confesión que grabó y compartió en su Instagram que impactó y conmovió a muchos de sus seguidores. El exfutbolista decidió abrir su corazón y pedir ayuda pública ante los problemas de salud mental y la enfermedad por adicciones que estaba transitando.

El exgoleador publicó un video de casi 10 minutos en el que hizo una extensa explicación de la situación que estaba atravesando y por la que se ve afectado. "Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones", dijo el exatacante de Boca Juniors, donde reveló también su problema con las adicciones lo que lo llevó al final de su carrera como futbolista.

Osvaldo abandonó la práctica deportiva profesional en febrero del 2020, cuando tuvo sus últimas apariciones con la camiseta de Banfield antes de que se desatara la pandemia por coronavirus que frenó la actividad en todo el mundo.

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