Por qué será feriado este martes 29 de septiembre en 2026 Durante la última semana del mes habrá un feriado local en la provincia de Buenos Aires. Por qué se estableció la jornada de descanso y quiénes podrán disfrutarla. Por Agregar C5N en









El martes 29 de septiembre habrá un feriado local en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

El martes 29 de septiembre habrá un nuevo día no laborable.

La jornada no alcanza a todo el país y tiene carácter local.

El descanso responde a celebraciones y fechas propias de distintas localidades bonaerenses.

Qué dice el calendario oficial de feriados para los próximos meses. la última semana del mes habrá un nuevo dia libre en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la fecha no tendrá alcance nacional: se trata de un descanso de carácter local que alcanzará a determinados municipios y localidades bonaerenses. Por qué será feriado este martes 29 de septiembre en 2026

La jornada coincidirá con los primeros días de la primavera y permitirá que los trabajadores alcanzados por la medida tengan un día de descanso durante la última semana de septiembre. Estas fechas locales no deben confundirse con los feriados nacionales establecidos para todo el territorio argentino.

El feriado no corresponde al calendario de asuetos nacionales de la Argentina. La agenda oficial nacional no contempla esa fecha como festividad para todo el país.

Por qué es feriado el martes 29 de septiembre y quienes lo disfrutarán Se trata de una jornada establecida a nivel provincial para determinadas localidades y municipios de la provincia de Buenos Aires, vinculada con aniversarios fundacionales y celebraciones patronales. De acuerdo con el calendario publicado por el Gobierno bonaerense, el 29 de septiembre figura como fecha de celebración para General Alvarado, Monte y San Miguel.

En consecuencia, quienes vivan o trabajen en las jurisdicciones alcanzadas podrán acceder al descanso correspondiente, mientras que para el resto de la provincia y del país será una jornada laboral habitual.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1° de mayo: Día del Trabajo.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos Para 2026, los días establecidos con fines turísticos son: 23 de marzo: lunes anterior al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

10 de julio: viernes posterior al Día de la Independencia.

7 de diciembre: lunes anterior al Día de la Inmaculada Concepción de María.