Qué monto recibirá AUH de ANSES con el aumento en octubre 2026 El organismo previsional confirmó una actualización en el monto de la AUH y también el calendario de pagos para los beneficiarios. Por Agregar C5N en









Tras el aumento, este es el monto que recibirá AUH de ANSES en octubre de 2026. Freepik

La AUH tendrá un aumento del 1,7% en octubre de 2026.

La actualización también alcanzará a otras asignaciones y prestaciones.

El pago mensual mantiene una parte retenida hasta presentar la Libreta AUH.

Las fechas de cobro se distribuirán según la terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre de 2026 una nueva actualización para la Asignación Universal por Hijo (AUH), a partir del índice de inflación de agosto difundido por el INDEC. El incremento será del 1,7% y también alcanzará a la Asignación por Embarazo (AUE) y al resto de las asignaciones familiares que tienen ajustes mensuales.

La actualización responde a la fórmula de movilidad previsional establecida por el DNU 274/24, que toma como referencia el comportamiento de los precios informado por el organismo estadístico. De esta manera, las prestaciones tendrán una nueva modificación a partir de octubre.

Los montos correspondientes a la AUH tendrán un aumento del 1,7% en octubre de 2026. Freepik Cuánto cobra AUH de ANSES con el aumento de octubre 2026 Con la actualización del 1,7%, los valores de la AUH cambiarán en octubre de 2026. Los nuevos montos son los siguientes:

AUH: $156.649,53.

$156.649,53. Asignación por Embarazo (AUE): $156.649,53.

$156.649,53. AUH por hijo con discapacidad: $510.154,95.

$510.154,95. Complemento Leche (Plan 1000 Días): $59.063 para niños de hasta 3 años.

$59.063 para niños de hasta 3 años. Tarjeta Alimentar: $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) y $149.425 (tres o más hijos). La ANSES paga mensualmente el 80% de la AUH y retiene el 20% restante, que se abona tras presentar la Libreta AUH. El documento acredita los controles de salud, la vacunación y la asistencia escolar.

ANSES también confirmó el cronograma de pagos de AUH para octubre de 2026. Freepik En qué fecha cobra AUH de ANSES en octubre 2026 El calendario de pagos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo en octubre quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.

jueves 8 de octubre de 2026. DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.

viernes 9 de octubre de 2026. (Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.

martes 13 de octubre de 2026. DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.

miércoles 14 de octubre de 2026. DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.

jueves 15 de octubre de 2026. DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.

viernes 16 de octubre de 2026. DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.

lunes 19 de octubre de 2026. DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.

martes 20 de octubre de 2026. DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.

miércoles 21 de octubre de 2026. DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.