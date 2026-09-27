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Sofía Martínez reveló cómo fueron los reencuentros con Diego Leuco: "Te moviliza"

La periodista deportivo estuvo junto a su ex en un mano a mano en un programa y recordaron varios momentos que vivieron juntos durante su etapa de noviazgo.

Sofía Martínez y Diego Leuco tuvieron una relación de casi dos años con 10 meses de convivencia

Sofía Martínez y Diego Leuco tuvieron una relación de casi dos años con 10 meses de convivencia

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Sofía Martínez y Diego Leuco fueron tema de conversación en las últimas semanas tras su mano a mano en un programa y ahora, la periodista deportivo se sinceró al revelar cómo se sintió al volver a ver cara a cara a su ex después de casi un año.

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La comunicadora estuvo de invitada en PH, Podemos Hablar (Telefe) el ciclo de Andy Kusnetzoff, tuvo un mano a mano con Sabrina Rojas quien no se privó de hacer preguntas directas para saber sobre la post relación que ambos periodistas tuvieron durante casi dos años y con 10 meses de convivencia.

Pese al distanciamiento de varios años, siempre se habló de una posible reconciliación entre los dos y, si bien los dos lo niegan, la periodista hizo una sorpresiva confesión recientemente. “Hace dos o tres años que nos separamos. Hace mucho, pero hacía un años que no nos veíamos, más o menos”, precisó.

Rojas, aprovechó y fue por preguntas más puntuales: “¿En esos tres años volvieron a tener encuentros?”. Sin dar vueltas, y con total sinceridad, Martínez lanzó con total contundencia un “sí, claro. Un montón”.

Rojas, aprovechó y fue por preguntas más puntuales: “¿En esos tres años volvieron a tener encuentros?”. Sin dar vueltas, y con total sinceridad, Martínez lanzó con total contundencia un “sí, claro. Un montón”.

Frente al último rencuentro en vivo en La Peña del Morfi (Telefe) donde ambos expusieron varias confesiones, y alimentó en redes el deseo de seguidores y colegas para una reconciliación, la modelo se atrevió a hacer una consulta que derivó en una respuesta con total sinceridad. “¿Movilizó algo ese reencuentro?”, preguntó Rojas y Sofi respondió: “Obvio. ¿A quién no le moviliza encontrarse con un ex? Un poco te moviliza”. Ante eso, Sabrina quiso saber si están para volver a intentarlo: “No está expresado ni charlado. Es cierto que moviliza, pero no está claro si es para volver a intentarlo”.

Qué dijo Sofi Martínez sobre si tiene un romance con Gastón Edul tras la filtración de un video íntimo

Sofi Martínez volvió a posicionarse en el foco mediático tras la difusión de un clip publicado en TikTok que la muestra compartiendo un encuentro privado con Gastón Edul. Las imágenes registran a ambos comunicadores en un restaurante, una escena que encendió rápidamente las versiones de un acercamiento entre los colegas en las plataformas digitales.

Durante su visita al ciclo DQT, la comunicadora no esquivó los cuestionamientos sobre el mano a mano en el local gastronómico y admitió no haber notado la presencia de la cámara. Sin embargo, restó dramatismo a la exposición pública del momento y manifestó con naturalidad: “Yo no lo noté, igual la mesa parecía estar más lejos. Pero, en defensa de la persona que grabó este video, la realidad es que me han pasado videos o fotos peores que esta”.

Para aclarar el cuadro de situación ante las teorías sobre una alianza afectiva, la cronista puntualizó: “Te voy a ser sincera, él se pidió un avocado toast y yo el café con leche de almendras. Fue a las 4 o 5 de la tarde… en Palermo… y la verdad es que si no queríamos que saliera un video no nos íbamos a exponer así”.

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