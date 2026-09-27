UFC Vegas 121: la argentina Ailín Pérez le ganó a la brasileña Dumont y la seguridad tuvo que separarlas

Con bronca, orgullo y un bailecito final, la luchadora de Hurlingham venció a su rival por decisión unánime de los jueces y extendió a siete su racha de victorias consecutivas. En la previa del combate, la brasileña le había revoleado billetes y preservativos a Fiona, recordándole su pasado en OnlyFans, pero la argentina le devolvió la chicana en el octágono.

Ailín Pérez le hizo "el bailecito" en la cara a su rival tras vencerla en el octágono.

Después de la insólita provocación con preservativos y billetes en la previa al combate en Las Vegas, Ailín "Fiona" Pérez respondió donde más duele: arriba del octágono, con una victoria por decisión unánime de los jueces que hizo ruido y que supo a revancha. La peleadora argentina venció a su rival Norma Dumont en la pelea coestelar de UFC Vegas 121 , disputada en el UFC Apex de Las Vegas y extendió a siete su racha de victorias consecutivas.

Las tarjetas de 29-28 de los jueces dieron por ganadora a la oriunda de Hurlingham y la brasileña no se bancó el festejo. En un combate cargado de chicanas y tensión , Ailín Pérez arrancó firme en el primer round con derribo incluido, aunque Dumont se recuperó en el segundo y la castigó con zurdazos que le marcaron la cara. El tercer asalto fue palo y palo, con la brasileña intentando imponer su distancia, pero la argentina cerró mejor: presión contra la reja, rodillazo al cuerpo y una izquierda que dejó la última imagen antes del fallo unánime que selló su triunfo.

La decisión de los jueces provocó la sorpresa de la brasileña que reaccionó con bronca, mientras que Fiona Pérez festejó con un baile frente a ella y tuvieron que separarlas. Después, la argentina fue directa: “Me trató de prostituta, ¿qué querían que hiciera?” .

También ironizó sobre la previa: “Norma, quédate ahí, chica. No llegué a ponerme los condones que me lanzaste; puede que estés embarazada de mí”. Y cerró con autocrítica y orgullo : “Ella acertó buenos golpes, estuve mareada toda la pelea. No hay excusas, técnicamente le gané, soy la mejor” .

La peleadora argentina sumó su séptima victoria seguida en el peso gallo y quedó con la segunda mejor racha histórica de la división, solo detrás de Amanda Nunes. La seguidilla arrancó en 2023 y ya incluye triunfos sobre Evans-Smith, Pudilová, Edwards, Zheleznyakova, Rosa, Chiasson y Dumont, con un récord total de 14-2.

Tras el fallo unánime en Las Vegas, la argentina pidió pista para pelear por el cinturón: “Soy la mejor y estoy esperando mi oportunidad” y remató con su sello: “Fiona la campeona, 7-0 papá”. Del otro lado, Dumont cuestionó la decisión y aseguró que había ganado el segundo y tercer round, calificando el resultado como “uno de los más absurdos que vi en MMA”.

“Yo estoy tranquila, consciente que gané esa pelea, sin dudas y ella lo sabe. Incluso estaba desesperada para que llegue el final”,aseguró contundente y con bronca.

Una previa caliente entre Argentina vs Brasil: provocación y enojo

La previa del combate entre Ailín “Fiona” Pérez y Norma Dumont fue tan escandalosa como la pelea misma. En el pesaje oficial, la brasileña sacó de su calza una tira de preservativos y se los arrojó a la argentina, además de lanzar dólares para intentar humillarla frente al público. Pérez recogió los objetos y los mostró con ironía, mientras el cruce verbal entre ambas quedaba registrado en video y se viralizaba en redes.

La provocación apuntaba al pasado de la argentina en OnlyFans, plataforma que ella misma reconoció haber usado para sostenerse económicamente antes de consolidarse en la UFC. Dumont incluso la llamó “puta” en una entrevista previa, lo que encendió aún más la rivalidad entre las dos luchadoras sudamericanas.

Finalmente, el sábado en Las Vegas, Pérez se encargó de responder donde más importa: dentro del octágono. Tras tres rounds intensos, se quedó con la victoria por decisión unánime y reforzó su candidatura al cinturón del peso gallo, devolviendo con hechos la provocación que había marcado la previa.