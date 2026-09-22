Visita del papa León XIV: qué pasará con el feriado del miércoles 11 de noviembre en CABA y Provincia

Después de que el Gobierno confirmara que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires anticiparon qué sucederá el día que el sumo pontífice recorra ambos territorios.

La visita del papa León XIV a la Argentina, que tendrá lugar entre el 8 y el 11 de noviembre, movilizará a miles de fieles y obligará a desplegar importantes operativos de seguridad. Para facilitar la logística, el Gobierno anunció que el lunes 9 será feriado nacional, mientras que la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires trabajarán para sumar feriados locales el miércoles 11.

"El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones —Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y provincia de Córdoba— en feriados limitados a las jurisdicciones específicas", informó este martes la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Según la agenda oficial comunicada por el Vaticano, el Papa encabezará dos misas multitudinarias en el AMBA: una será el lunes 9 a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y la otra el miércoles 11, desde las 10, en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, destacó como "positiva" la decisión de declarar feriado nacional para ese lunes. "Después trabajaremos para que sea feriado en la Provincia y en la Ciudad el día miércoles 11, cuando sea la visita del Papa a Luján", anticipó.

"La idea es que haya cuatro grandes estacionamientos en los pueblos que están a 4, 6, 8 kilómetros de Luján; que la gente deje el auto allí y llegue caminando a la Basílica, como si fuera una peregrinación, tenga su ingreso el día martes por la tarde, y el día miércoles por la mañana celebrar la misa", agregó.

En CABA se espera que haya un millón de personas en la misa del papa León XIV.

Su par porteño, Horacio Giménez, destacó que también habrá un importante operativo de seguridad en la Ciudad. "Va a haber momentos de corte total. Vamos a trabajar en una zona estéril desde el Monumento de los Españoles hasta la avenida Udaondo. Avenida Libertador va a estar cortada los días lunes y martes", detalló.

La agenda de León XIV en Argentina

El Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo, y será recibido oficialmente en el Aeroparque Jorge Newbery. A las 17 visitará el Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín; a las 17:20 será recibido en la Casa Rosada y a las 17:50 mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. A las 18:30 se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, a las 9:15, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y, posteriormente, con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. A las 18:45 celebrará las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y cerrará la jornada con una cena con los obispos.

El martes 10 viajará a Córdoba. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Regresará a Buenos Aires a las 18:10 y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Finalmente, el miércoles 11, a las 8, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10 celebrará una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. A las 13:30 será la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira latinoamericana.