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"Con eso no se jode": Andrea del Boca explotó contra una compañera de Gran Hermano

a La actriz detalló un episodio que puso a prueba la convivencia entre los participantes de la Generación Dorada en Telefe.

La actriz pidió que se respete a quiénes tienen alguna condicón de salud como ella.

La actriz pidió que se respete a quiénes tienen alguna condicón de salud como ella.

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La actriz Andrea del Boca se enojó con Tati Luna porque se comió unas galletitas que estaban reservadas sólo para ella, ya que tiene que seguir una dieta estricta por su salud. "Con eso no se jode".

Santiago del Moro hizo un importante anuncio en Gran Hermano.
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El escándalo estalló en la gala de en vivo, cuando la actriz estalló a los gritos conta la ticktoker porque le sacó la comida sin TACC: “Hoy pasó un episodio que realmente me da mucha bronca, sabiendo que tanto Nenu como yo tenemos una condición, una enfermedad, o como quieran llamarle", empezó.

La artista de telenovelas expuso la stiuación ante el conductor Santiago del Moro y no se guardó nada: "No podemos comer gluten porque nos hace mal”, aseguró sobre un paquete de galletas de arroz que había en el lugar de la comida sin TACC.

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“Me entero que fue Tati Luna, agarró un paquete de galletitas de celíacos. No solamente ella comió, sino que convidó. Dijo que esto era de todos y que le chupaba un huevo", aseguró Del Boca.

El relato de la artista subió la tensión de la casa, ya que al parecer ‘ojalá que nunca te pase’, me respondió que yo era una resentida”, disparó Andrea, sentenciando la discusión con un rotundo: “Con la salud no se jode”.

Qué pasó con la salud de Andrea del Boca en Gran Hermano

Andrea del Boca sufrió una fuerte caída en la cocina de la casa de Gran Hermano, en abril pasado, que le causó el desplazamiento de sus dientes de adelante y un corte en el labio, y tuvo que salir del reality. Luego de su recuperación se encuentra otra vez en la casa donde sigue destacándose como una de las favoritas del juego.

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