Una semana sin Agostina Vega: un nuevo día de rastrillajes a contrarreloj

Está previsto que se destine mayor cantidad de efectivos al operativo en el barrio Ampliación Ferreyra, a fines de encontrar indicios que ayuden a dar con el paradero de la adolescente.

Agostina Vega lleva siete días desaparecida en Córdoba : desde la noche del sábado 23 de mayo que no se sabe el paradero de la adolescente de 14 años. Es por eso que esta mañana comenzaron nuevos operativos de rastrillajes en el barrio Ampliación Ferreyra, principal punto de búsqueda.

Las últimas medidas ordenadas por el fiscal Raúl Garzón estuvieron impulsadas por nuevos elementos surgidos durante las declaraciones y peritajes realizados durante el viernes. El periodista Sergio Cirigliano mostró en C5N que tras haber frenado los operativos alrededor de la medianoche, se esperan búsquedas con distintos cuerpos tácticos, que van detrás no solo de restos vivos sino también de restos muertos.

Según trascendió , buscan en este lugar en particular teniendo en cuenta que Barrelier, único detenido en la causa por el momento, conoce bien la zona, ya que solía jugar a la pelota en canchas que están cerca del descampado. Por esa razón, esperan rastrillajes en lagos y pozos ciegos.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue la aparición de un Ford Ka negro que habría sido utilizado por Claudio Barrelier después de que Agostina ingresara a su vivienda. Según trascendió, el vehículo le habría sido prestado por una mujer con la que mantenía una relación sentimental y fue detectado en la zona de barrio Ampliación Nuevo Ferreira,

La importancia de ese hallazgo radica en que el automóvil no sólo fue captado por cámaras de seguridad, sino que además su presencia en el sector coincidiría con registros obtenidos a través del análisis de antenas de telefonía celular. Bernardo Magnago, desde la casa de la familia de Agostina, explicó en C5N que esa información llevó a los investigadores a concentrar esfuerzos en ese amplio predio de la capital cordobesa, donde trabajan efectivos policiales, equipos especializados y peritos judiciales.

Cuando fue consultado sobre su presencia en ese lugar, Barrelier aseguró que además de su trabajo en la Municipalidad realiza tareas de albañilería y que había estado buscando herramientas para utilizar durante la semana siguiente. Sin embargo, esa explicación no terminó de convencer a los investigadores, que consideran poco consistente que esos movimientos se hayan realizado durante el fin de semana y en los horarios registrados por la investigación.

Claudio Barrelier Claudio Barrelier admitió que mintió en su primera declaración

El abuelo de Agostina Vega: "Que hoy aparezca, estamos preparados para todo"

A una semana de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, Miguel, su abuelo, habló con C5N, exigió la aparición de su nieta y aseguró que en la familia "estamos preparados para todo". Durante la mañana del sábado se reiniciaron los rastrillajes en el barrio Ampliación Ferreyra, mientras que el principal acusado, Claudio Barrelier, admitió haber mentido en su primera declaración indagatoria.

ABUELO AGOSTINA El abuelo de Agostina pidió que le devuelvan a su nieta

"Estoy conforme con el trabajo que están haciendo. Espero que aparezca mi nieta, después se verá quiénes fueron responsables de la demora en la investigación. Que hoy aparezca mi nieta o que tengamos noticias, sea la que sea. Estamos preparados para todo", le expresó Miguel al periodista de C5N Bernardo Magnago en una entrevista durante el programa Argentina en Vivo.

Búsqueda de Agostina Vega: las contradicciones en los testimonios

Las contradicciones del imputado también siguen siendo uno de los puntos centrales de la causa. En un primer momento negó que Agostina hubiera ingresado a su vivienda, aunque posteriormente terminó reconociéndolo. Ahora también deberá explicar los movimientos del Ford negro y su presencia en la zona donde actualmente se concentra la búsqueda.

Por este motivo, el fiscal Raúl Garzón ordenó un nuevo allanamiento en su domicilio durante la noche del viernes, procedimiento que, según trascendió, habría aportado elementos de interés para la causa.

Mientras tanto, la familia de la adolescente atraviesa momentos de enorme angustia. El viernes realizó una marcha en el centro de Córdoba para reclamar avances en la búsqueda y pedir por la aparición de Agostina. Aunque mantienen la esperanza de encontrarla con vida, reconocen que las últimas revelaciones generan una creciente preocupación. La madre de la joven incluso sufrió una descompensación durante la movilización, reflejo de la tensión acumulada tras una semana sin respuestas.

Qué pasó con Agostina Vega

La reconstrucción de los hechos indica que Agostina salió de su casa el sábado pasado alrededor de las 22.30 con la excusa de buscar comida en la rotisería de sus abuelos, pero en realidad tomó un remís que la llevó hasta la vivienda de Barrelier.

También se conoció que había enviado mensajes a amigas mencionando una supuesta sorpresa para su madre. Desde entonces no volvió a ser vista. Ahora, todas las miradas están puestas en los resultados de los rastrillajes en Ampliación Nuevo Ferreira, donde los investigadores esperan encontrar pistas que permitan esclarecer qué ocurrió con la adolescente desaparecida.