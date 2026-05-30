30 de mayo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.800.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Esta operación continúa siendo uno de los recursos de ahorro más extendidos. Conocé cómo quedan las tasas y el capital final en mayo 2026.

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Cómo se puede solicitar el plazo fijo: ¿es posible hacerlo online?

Cómo se puede solicitar el plazo fijo: ¿es posible hacerlo online?

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  • Un depósito de $3.800.000 a 30 días puede generar entre $48.410 y $59.342 en intereses, según el canal elegido.
  • Los plazos fijos constituidos de manera electrónica ofrecen un rendimiento superior al de las operaciones realizadas en sucursal.
  • La diferencia entre ambas modalidades responde a una estrategia de los bancos para incentivar las gestiones digitales.
  • Con una inflación mensual del 2,6% en abril, los rendimientos siguen siendo observados de cerca por los ahorristas.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan obtener un rendimiento previsible sobre sus ahorros. En mayo de 2026, las tasas ofrecidas por los bancos se mantienen relativamente estables y permiten estimar con precisión cuánto dinero puede generar una inversión a 30 días.

Cuánto rinde un plazo fijo en mayo de 2026.
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plazo fijo

Para quienes disponen de $3.800.000, el resultado final dependerá del canal elegido para constituir el plazo fijo, ya que las entidades financieras siguen ofreciendo mejores condiciones para las operaciones realizadas por medios electrónicos.

Cuánto ganás por depositar $3.800.000 en un plazo fijo según el banco

Si una persona invierte $3.800.000 en un plazo fijo tradicional realizado en una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, obtendrá intereses por $48.410,96 al cabo de 30 días. De esta manera, al vencimiento del plazo recibirá un total de $3.848.410,96 entre el capital invertido y los intereses generados.

En cambio, quienes constituyan el plazo fijo de manera electrónica mediante home banking o aplicaciones oficiales accederán a una tasa más elevada. Con una TNA del 19% y una TEA del 20,75%, la ganancia ascenderá a $59.342,47. En ese escenario, el monto total al finalizar los 30 días llegará a $3.859.342,47.

La diferencia entre ambas alternativas responde a una política que mantienen los bancos para fomentar las operaciones digitales, que suelen implicar menores costos operativos y una gestión más ágil para los clientes.

Plazos fijos

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

La inflación registrada en abril fue del 2,6%, una cifra inferior a la observada durante marzo (3,4%). En este contexto, los plazos fijos tradicionales se ubican en una situación de equilibrio frente al avance de los precios, mientras que las colocaciones digitales muestran una ventaja algo mayor gracias a las tasas más altas que ofrecen las entidades.

De todos modos, los especialistas recomiendan seguir la evolución de la inflación y de las tasas de interés para evaluar la conveniencia de renovar mensualmente la inversión, incorporando al nuevo depósito tanto el capital original como los intereses obtenidos.

Con un escenario de inflación más moderada que el de meses anteriores, el plazo fijo continúa siendo una alternativa considerada por muchos ahorristas para preservar el valor de sus pesos sin asumir mayores riesgos financieros.

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