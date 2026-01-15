15 de enero de 2026 Inicio
Cuál es el estado de las líneas de subte tras el masivo apagón en el AMBA

Los problemas con el suministro eléctrico comenzaron a primera hora de la tarde y afectaron sobre todo al corredor norte de CABA, como Palermo, Belgrano y Núñez. Durante esas horas, hubo inconvenientes en varias líneas, que se normalizaron con el correr de la tarde.

El corte de suministro se dio en medio del pico de la demanda de energía.

Un apagón masivo se registró este martes pasadas las 14.30 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el cuarto día consecutivo de temperaturas extremas. Con marcas térmicas cercanas a los 36 grados, la elevada demanda de consumo eléctrico volvió a tensionar el sistema.

El apagón tuvo además impacto en el transporte público. Desde la cuenta oficial del Subte informaron que la línea D quedó interrumpida, sin circulación de formaciones, como consecuencia de la falta de energía eléctrica. En tanto, la línea H funcionaba con demora.

Durante la tarde, el servicio comenzó a reestablecerse y volvió a la normalidad en todas las líneas de la red.

Los motivos del corte de suministro eléctrico

Según información oficial brindada por la periodista Rosalía Costantino en C5N, a las 14.45 quedaron fuera de servicio cuatro líneas de alta tensión de Edenor que abastecen al corredor norte del AMBA. Como consecuencia, unos 123 mil hogares permanecían sin energía.

Las zonas más afectadas se concentraron en el norte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En la Capital, se registraron cortes en barrios como Colegiales, Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza. En tanto, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, hubo reportes en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. También hubo interrupciones del servicio en Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

