Este es el perfume favorito de Julia Roberts: cuánto sale en Argentina

La fragancia elegida por la actriz combina elegancia floral, identidad personal y un posicionamiento de lujo dentro del universo de la perfumería internacional.

El universo de la perfumería de lujo suele despertar curiosidad cuando se vincula con figuras del cine y la moda. En ese cruce entre glamour y estilo personal aparece el nombre de Julia Roberts , cuya elección de fragancia se transformó en un dato que trasciende lo anecdótico y se convierte en una referencia dentro del mundo de la belleza.

Su preferencia por La Vie Est Belle Iris Absolu de Lancôme no se apoya solo en su rol como embajadora de la marca, sino en una coherencia estética con la identidad que proyecta desde hace años. Se trata de una fragancia asociada a la elegancia, la femineidad y la sofisticación, valores que acompañan la imagen pública de la actriz y refuerzan su vínculo con el concepto de lujo refinado.

En Argentina, este tipo de productos mantiene un fuerte atractivo pese a los altos costos que suelen tener las fragancias importadas. Conocer cuál es el perfume favorito de Julia Roberts y cuánto puede llegar a costar en el mercado local permite dimensionar cómo una tendencia internacional se inserta en el consumo de perfumes de alta gama y en la búsqueda de aromas con identidad propia.

El perfume favorito de Julia Roberts es La Vie Est Belle Iris Absolu de Lancôme , una fragancia perteneciente a la familia Floral Frutal Gourmand . En su rol de embajadora de la marca, la actriz eligió este aroma para acompañarla en distintas ocasiones, lo que contribuyó a consolidarlo como una de las propuestas más valoradas dentro del segmento premium de la perfumería internacional.

La creación estuvo a cargo de los perfumistas Anne Flipo y Dominique Ropion, dos referentes de la alta perfumería. Su composición combina notas frutales de grosellas negras e higo con un corazón floral dominado por flor de azahar del naranjo, jazmín e iris, mientras que el fondo de pachulí y un delicado toque gourmand aportan profundidad y una estela envolvente que refuerza su carácter sofisticado.

La fragancia se distingue por ofrecer una experiencia intensa pero equilibrada, asociada a la feminidad, la elegancia y la personalidad. Más allá de su función aromática, La Vie Est Belle Iris Absolu se presenta como un símbolo de lujo moderno y optimismo, una narrativa que encaja con la imagen pública de Julia Roberts y explica su fuerte atractivo dentro del mercado de perfumes de alta gama.

Cuánto sale el perfume favorito de Julia Roberts en Argentina

En el mercado argentino, el acceso al perfume elegido por Julia Roberts presenta distintas alternativas. Según la información disponible, La Vie Est Belle Iris Absolu EDP de 100 ml se consigue en la perfumería Juleriaque a un valor aproximado de $180.000, un precio correspondiente a datos de abril de 2025, por lo que puede variar de acuerdo con la inflación y las actualizaciones comerciales.

Por su parte, la tienda oficial de Lancôme en Argentina comercializa una versión exclusiva llamada La Vie Est Belle L’Elixir, que mantiene el perfil floral y sofisticado de la fragancia original. Esta presentación de 100 ml tenía un precio estimado de $310.000, lo que la ubica claramente dentro del segmento de lujo del mercado local.

Además, La Vie Est Belle Iris Absolu también puede encontrarse a través de tiendas internacionales y plataformas de venta online, una alternativa frecuente para perfumes de alta gama con distribución limitada en el país. En estos casos, el valor final queda sujeto a impuestos, costos de importación y variaciones cambiarias, lo que explica las diferencias de precio y la complejidad del acceso a fragancias premium en Argentina.