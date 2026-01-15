Esta serie de Colombia llegó a Netflix y tiene una emotiva lucha por las mujeres: de cual se trata Basada en hechos reales, esta producción narra la de una joven que transforma una experiencia dolorosa en una lucha colectiva por los derechos y la educación. + Seguir en







Esta serie de Colombia llegó a Netflix y tiene una emotiva lucha por las mujeres.

Esta serie de Colombia llegó a Netflix y tiene una emotiva lucha por las mujeres: la N roja sumó a su catálogo un guion basado en hechos reales que pone en el centro la defensa de los derechos, la educación y la transformación social, ¿de cuál se trata?

Con tono de drama y telenovela, la narrativa ya empezó a generar conversación por su mirada sensible y política. A lo largo de 64 episodios, el relato se convierte en el reflejo de una problemática colectiva, donde la lucha individual se transforma en motor de cambio.

El tráiler adelanta un relato emotivo, atravesado por conflictos familiares, mandatos sociales y una protagonista que se anima a cuestionar el lugar asignado a las mujeres, apostando por un futuro distinto. Con respecto a la crítica especializada, desde EscribiendoCine, Juan Pablo Russo destacó que la producción “se corre del molde clásico de la telenovela biográfica y ensaya un relato de formación política, donde la historia personal no aparece como excepción sino como expresión de una estructura social persistente”.

María la caprichosa Sinopsis de María la caprichosa, la serie colombiana que llegó a Netflix La serie cuenta la historia de María, una joven cuyo sueño de convertirse en maestra se ve truncado por un embarazo adolescente. Lejos de resignarse, su fortaleza y determinación la llevan a defender los derechos de otras mujeres y a enfrentarse a una estructura social que limita sus oportunidades.

Tráiler de María la caprichosa Embed - MARIA LA CAPRICHOSA | ANUNCIO SERIE TRAILER ESPAÑOL | 5 Enero/26 - NETFLIX Reparto de María la caprichosa La producción cuenta con un destacado elenco en el que se incluyen figuras como Paola González, quien interpreta a María en su juventud; Karent Hinestroza, encarna a la María adulta, ya consolidada como una líder firme y combativa y Marggy Selene Valdiris López da vida a la infancia del personaje. El reparto se completa con Sebastián Eslava, Carolina Cuervo, Julián Díaz, Indhira Serrano, Paola Valencia, y otros actores como Bryan Mina, Valeria Caicedo, Paola Moreno, Bárbara Perea Arce, Daniel Toro y Carlos Carvajal.