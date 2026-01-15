15 de enero de 2026 Inicio
Masivo apagón en AMBA: cómo reclamar un reintegro por el apagón de Edesur o Edenor

Los usuarios del AMBA que sufran un corte de servicio eléctrico prolongado, 36 horas o más, o más de 4 cortes en un mismo mes, pueden reclamar una retribución a las compañías.

Por
Corte de luz masivo en el AMBA.

Más de 800.000 usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrieron un apagón masivo con epicentro en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. De extenderse el corte, podrán realizar un reclamo ante el Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE).

Los hogares del AMBA que sufran un corte de servicio eléctrico prolongado, 36 horas o más, o más de 4 cortes en un mismo mes, pueden reclamar un reintegro a Edesur o Edenor.

Si se quiere solo reportar la interrupción del suministro eléctrico, se debe contactar a las empresas distribuidoras, no al ENRE.

Cómo contactar a Edesur

  • Enviá un mensaje al WhatsApp: 1161876995.
  • Llamá a la línea comercial: 0810 222 0200.
  • Por Emergencias comunicate al 0800 333 3787.
  • También lo podés reportar en la App Edesur en tu celular o en la Oficina Virtual en la sección Informes y luego Informar corte de luz.
  • Escribí por redes sociales a las cuentas oficiales.

Cómo contactar a Edenor

  • Envía un mensaje al WhatsAapp: 1139000000
  • Llamá al Centro de Atención Telefónica: 0800 666 1000
  • Escribí por redes sociales a las cuentas oficiales.

Paso a paso para reclamar un reintegro al ENRE

  • Realizar el reclamo ante la distribuidora y conservar el número.
  • Ingresar a la página del Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE).
  • Completar el formulario con la factura del servicio a mano y con el o los reclamos realizados. El ENRE te notificará el procedimiento que se aplicará sobre cada caso.

La empresa debe hacer el reintegro en la factura del usuario. Si excede el monto que tenés que pagar, lo acreditará en la siguiente.

¿Qué documentación se necesita para realizar el reclamo ante el ENRE?

  • Números de reclamos ante la empresa distribuidora.
  • Nota firmada donde se indiquen las fechas y horarios de los cortes.
  • Factura.
  • Una copia del título de propiedad o contrato de alquiler si el servicio no está a tu nombre.

