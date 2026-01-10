10 de enero de 2026 Inicio
Sorpresivo paro de colectivos para el fin de semana: de dónde son las líneas que no brindan servicio

La medida de fuerza se mantendrá durante el sábado y el domingo. Desde el sector gremial reclamaron la falta de pago de la mitad del salario de los choferes.

El paro afecta a la ciudad de Resistencia

El paro afecta a la ciudad de Resistencia, Chaco, durante el fin de semana.

El paro de colectivos, que comenzó el jueves en el Gran Resistencia, Chaco, continuará durante todo el fin de semana. A raíz de la falta de pago de la totalidad de los salarios del mes de diciembre, informaron fuentes gremiales.

La medida se lleva a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria.
El tren Mitre interrumpirá su servicio por obras de renovación: hasta cuándo y cuáles son las alternativas de viaje

Esta medida afecta a los usuarios que deseen y necesiten viajar en Resistencia, la medida fue confirmada por el Secretario General de la UTA Chaco, Raúl Abraham, quien explicó sobre los sueldos que "solo abonaron la mitad del mismo, esperamos que el lunes abonen lo que resta".

Ante esta situación, añadió Abraham que "si pagan lo que falta el lunes por la mañana, el servicio se restablecerá en la tarde de ese mismo día".

El paro comenzó el jueves pasado a las 14 horas, ante la falta de respuestas frente a la falta del pago completo de sueldo.

Según informaron medios chaqueños, el boleto de transporte público aumentará a partir del 12 de enero en el área metropolitana del Chaco un 45% y pasará a costar $1.885.

Además, añadieron desde TN24 que " la conectividad entre Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas quedó virtualmente nula".

