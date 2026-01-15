Masivo apagón en el AMBA: a qué barrios afectó los cortes de luz

Una gran cantidad de usuarios sufrió la interrupción del suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en medio de las altas temperaturas.

Se registraron varios cortes de luz en el AMBA.

Un apagón de gran magnitud se registró este jueves pasadas las 14:30 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , mientras transcurría el cuarto día consecutivo de altas temperaturas. Con marcas térmicas cercanas a los 36 grados, la elevada demanda de consumo eléctrico volvió a tensionar el sistema.

Los impactantes videos del diluvio en playas y ciudades de la provincia de Buenos Aires

Las zonas más afectadas se concentraron en el norte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En la Capital, se registraron cortes en barrios como Colegiales, Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza .

En tanto, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, hubo reportes en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre . También se registraron interrupciones del servicio en Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

En este marco, se interrumpió la circulación de la línea D de subte y la H funcionaba con demoras , mientras que el funcionamiento del Aeroparque Jorge Newbery también fue afectado.

Según información oficial brindada por la periodista Rosalía Costantino en C5N , a las 14:45 quedaron fuera de servicio cuatro líneas de alta tensión de Edenor que abastecen al corredor norte del AMBA. Por este motivo, alrededor de 800 mil hogares permanecían sin suministro eléctrico.

Masivo apagón en AMBA: cómo reclamar un reintegro por el apagón de Edesur o Edenor

Los hogares del AMBA que sufran un corte de servicio eléctrico prolongado, 36 horas o más, o más de 4 cortes en un mismo mes, pueden reclamar un reintegro a Edesur o Edenor.

Si se quiere solo reportar la interrupción del suministro eléctrico, se debe contactar a las empresas distribuidoras.

Cómo contactar a Edesur

Enviá un mensaje al WhatsApp: 1161876995.

Llamá a la línea comercial: 0810 222 0200.

Por Emergencias comunicate al 0800 333 3787.

También lo podés reportar en la App Edesur en tu celular o en la Oficina Virtual en la sección Informes y luego Informar corte de luz.

Escribí por redes sociales a las cuentas oficiales.

Cómo contactar a Edenor

Envía un mensaje al WhatsAapp: 1139000000

Llamá al Centro de Atención Telefónica: 0800 666 1000

Escribí por redes sociales a las cuentas oficiales.

Paso a paso para reclamar un reintegro al ENRE

Realizar el reclamo ante la distribuidora y conservar el número.

Ingresar a la página del Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE).

Completar el formulario con la factura del servicio a mano y con el o los reclamos realizados. El ENRE te notificará el procedimiento que se aplicará sobre cada caso.

La empresa debe hacer el reintegro en la factura del usuario. Si excede el monto que tenés que pagar, lo acreditará en la siguiente.

¿Qué documentación se necesita para realizar el reclamo ante el ENRE?