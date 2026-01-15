IR A
La tajante advertencia de Moria Casán a Lali Espósito sobre su casamiento: "No puedo..."

La conductora fue tajante con respecto al futuro de la pareja del cantante y el streamer, a quien le lanzó un filoso comentario.

Moria Casán hizo una dura advertencia a Lali Espósito ante la noticia de su casamiento con el periodista y streamer Pedro Rosemblat: "No lo puedo creer", aseguró la "lengua karateca" del espectáculo.

El actor estadounidense ya le puso voz y movimiento a Kratos en el famoso videojuego.
A pesar de que la conductora es amiga de la cantante no se privó de opinar públicamente de la que sería la boda del año, en su programa Mañana con Moria, en El Trece: "Lali, no te cases con él. Un horror, está muy alzado", fue la frase matadora contra el conductor del canal de streaming Gelatina.

"¿Qué hacés, estás loca? Cómo te vas a casar, una mujer empoderada, divina, se va a meter en una... ", subrayó la mediática. A pesar de la buna onda que hay entre ellas, La One sugirió que él estaría "agrandado" por la exposición mediática junto a la estrella de la música pop argentina.

Moria Casán destrozó al novio de Lali Espósito

El enojo de Moria Casán con el novio de Lali Espósito, Pedro Rosemblat, tiene origen en las veces que la producción del programa de TV lo invitó y él siempre dijo "no puedo", según la conductora de El Trece. "...Lo volvieron a llamar y dijo: 'Bueno, en algún momento cuando esté más desocupado iré'".

Esa frase fue la que detonó la escasa relación entre la famosa y el periodista: "Nunca puedo, nunca puedo... y bueno, lo freezamos", confesó la actriz.

