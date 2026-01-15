IR A
Cual es la inesperada decisión que tomó Marvel pensando en Spider-Woman

Marvel Studios tomó una decisión inesperada en relación con la película de Spider-Woman y el futuro del multiverso de Sony.

Marvel y Sony cancelaron definitivamente la película de Spider-Woman que iba a dirigir Olivia Wilde

Marvel y Sony cancelaron definitivamente la película de Spider-Woman que iba a dirigir Olivia Wilde, anunciada en 2020.

  Marvel y Sony cancelaron definitivamente la película de Spider-Woman que iba a dirigir Olivia Wilde, anunciada en 2020.
  • El proyecto quedó relegado tras el avance de otros spin-offs y nunca superó la etapa de preproducción.
  • El fracaso comercial y crítico de películas como Kraven the Hunter y Madame Web aceleró la decisión.
  • Los estudios avanzan en una reestructuración para reducir proyectos y proteger la marca Marvel.

El proyecto de una película de Spider-Woman bajo la dirección de la cineasta y actriz Olivia Wilde parece haber llegado a su fin definitivo. La noticia sobre esta producción surgió en 2020 como parte de los planes de Marvel y Sony Pictures para expandir su universo arácnido, pero desde ese anuncio casi no existieron novedades. Con el paso del tiempo, el foco de los estudios se desplazó hacia otros proyectos con protagonismo femenino, como Madame Web, y la propuesta de Wilde quedó relegada a un segundo plano que anticipó este desenlace.

Al final de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se dejó algo muy claro. No fue un cierre definitivo. Fue una promesa. En pantalla apareció ese mensaje que decía que “el legendario Star-Lord regresará”.
¿Regreso en Marvel? Chris Pratt podría volver a ser Star Lord en 2026

Aunque Madame Web no incorporó a la icónica Jessica Drew, la película buscó introducir a personajes como Julia Cornwall, Anya Corazón y Mattie Franklin, figuras que en los cómics asumieron los roles de Spider-Girl o Spider-Woman. A pesar de este intento por diversificar la franquicia, distintos reportes señalan que Sony optó por frenar sus spin-offs luego del fuerte fracaso comercial y crítico de Kraven the Hunter. En este escenario, el informante Daniel Richtman afirmó que el proyecto encabezado por Wilde quedó oficialmente cancelado, sumándose a otras producciones descartadas por el estudio.

Marvel y Sony cancelaron definitivamente la película de Spider-Woman que iba a dirigir Olivia Wilde, anunciada en 2020.

Marvel y Sony cancelaron definitivamente la película de Spider-Woman que iba a dirigir Olivia Wilde, anunciada en 2020.

Este cierre resulta coherente si se observa el rendimiento reciente de estas películas en la taquilla y entre la audiencia. La crítica especializada mantuvo una postura mayormente negativa frente a los últimos estrenos, y el público tampoco acompañó, con niveles de aprobación por debajo del 50% en plataformas como Rotten Tomatoes. Frente a la falta de respaldo y de resultados económicos, Sony avanza hacia una reestructuración profunda de su estrategia, con la intención de reducir la cantidad de proyectos y recuperar el valor de su catálogo de personajes de Marvel.

Qué decisión tomó Marvel para Spider-Woman

Tras años de incertidumbre, Marvel y Sony Pictures parecen haber tomado la decisión definitiva de cancelar la película de Spider-Woman que iba a ser dirigida por Olivia Wilde. El proyecto, que fue anunciado originalmente en 2020 con gran entusiasmo, buscaba darle un espacio protagónico a Jessica Drew dentro del universo cinematográfico arácnido. Sin embargo, la falta de actualizaciones constantes y el desvío de recursos hacia otras producciones similares terminaron por desgastar una propuesta que nunca logró salir de su fase de preproducción.

La cancelación responde, en gran medida, a una reestructuración tras los resultados negativos de los últimos spin-offs de la franquicia. Aunque películas como Madame Web intentaron introducir a personajes que han portado el manto de Spider-Woman —como Julia Cornwall o Anya Corazón—, el fracaso comercial y de crítica de estas cintas, sumado al pobre desempeño de Kraven the Hunter, obligó a los estudios a poner en pausa sus planes de expansión. Según los últimos reportes de la industria, la prioridad actual es evitar la saturación del mercado con personajes que no han logrado conectar con la audiencia masiva.

El proyecto quedó relegado tras el avance de otros spin-offs y nunca superó la etapa de preproducción.

El proyecto quedó relegado tras el avance de otros spin-offs y nunca superó la etapa de preproducción.

El factor determinante para esta drástica decisión ha sido el rechazo del público en plataformas de reseñas como Rotten Tomatoes, donde las producciones recientes de este universo no han alcanzado siquiera el 50% de aprobación. Ante un escenario donde tanto la crítica como los fans han castigado la falta de cohesión y calidad narrativa, Marvel y Sony han optado por la cautela. De este modo, la Spider-Woman de Wilde se convierte en la última baja de un ambicioso plan que ahora busca reinventarse para proteger el prestigio de la marca y garantizar el éxito de futuras entregas en este 2026.

